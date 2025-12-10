След 5 г. чакане 8-мо СУ в Благоевград стартира проекта за нов физкултурен салон

След 5 г. чакане 8-мо СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград най-после е напът да има физкултурен салон. Целият терен на училището е с площ 11 791 кв.м и в него са изградени 6 сгради с обща застроена площ 2268 кв.м. До тях трябва да се построи още една – едноетажна, разделена на две функционални зони – зона „Спортна площадка“ и зона „Обслужващи помещения“. На второ ниво е предвидено разполагане на тераса, достъпът до която е по вътрешно стълбище.

Ръководството на училището вече обяви намерението си да строи в РИОСВ – Благоевград, без на този етап да излага детайли от проекта. Преценката на екоинспекцията към момента е, че няма пречки.

За физкултурен салон в едно от най-големите училища в Благоевград се говори активно от 2020 г., когато училището се появи под №1 в списъка за финансиране от МС. Тогава кабинетът отпусна 25 млн. лева за изграждане на физкултурни салони в 50 училища в България, но в Благоевград такъв така и не бе построен.

През февруари 2024 г. 5 училища в община Благоевград бяха одобрени за финансиране по Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г. Едно от тях отново беше 8-мо СУ в кв. „Еленово“. Отпуснатата за салона сума е 1 976 430 лева държавно финансиране.

ВАНЯ СИМЕОНОВА