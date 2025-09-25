Словения наложи забрана на Нетаняху да влиза в страната

Словения наложи забрана за влизане в страната на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде „Ройтерс“.

Това е ход, който следва забраната срещу двама крайнодесни израелски министри през юли, се казва в правителствено изявление.

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава, а през август т.г. наложи оръжейно ембарго на Израел и въведе забрана за внос на стоки, произведени в окупираните от Израел палестински територии.

Последователните забрани, наложени от Словения срещу Израел, засвидетелстват продължителния натиск на Словения над Израел заради окупацията на Газа и страданията на местното население, отбелязва словенската агенция СТА.

Словенското правителство предупреждава, че действията на израелското правителство на окупираните територии, включително изграждането на незаконни селища, насилствено разселване на палестинското население, унищожаване на домовете и систематичното ограничаване на достъпа до основни източници на живот, представляват сериозни и повтарящи се нарушения на международното хуманитарно право.





