Службите и прокуратурата разкриха подробности за разследването с „черното тото“

Четирима души са арестувани във връзка с трансгранично пране на пари във връзка със спортни мероприятия, част от национални и световни календари на съответните федерации, и свързаните с това залози. Това каза прокурор Ангел Кънев на брифинг на Софийска градска прокуратура, Национална следствена служба и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ във връзка с Европейски заповеди за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за корупция и пране на пари, както и манипулиране на резултати от спортни мероприятия.

Задържаните са българи, като някои от тях имат и друго гражданство. Извършени са претърсвания и изземвания на адреси, обясни прокурор Кънев. Той добави, че те не са на най-ниското ниво в престъпната мрежа, в която участват множество лица.

Предстои в рамките на следващите 72 часа прокуратурата да внесе искания в съда за постоянното задържане на четиримата, обвиняеми във Франция, каза още той.

Става дума за престъпна дейност в период от няколко години, уточни следовател Мариан Маринов.