Служителите на „Местни данъци и такси“ в Перник на протест срещу ниско заплащане

Служителите на „Местни данъци и такси“ в Перник излязоха в понеделник на протест по време на обедната почивка заради ниски възнаграждения. Те вдигнаха лозунги „След удръжки – получаваме дръжки“ и „Работим в полза на гражданите и бизнеса, а получаваме мизерни заплати“.

„Проблемът е, че трудовите ни възнаграждения са малко над минималната работа заплата. След като ни направят удръжки, заплатата ни става под минималната за страната. И това получават хора, които имат по 20 и повече години трудов стаж“, обясни служителка в отдела. При тях дойде заместник-кметът Стефан Кръстев. Той оправда кмета Станислав Владимиров със заетост и не може в този момент да дойде да чуе за проблемите им, но ще разговаря с тях до ден-два. Недоволните обаче са категорични, че ще протестират докато исканията им не бъдат удовлетворени.

„Не прекъсваме трудовия процес по време на недоволството. Има дежурни колеги, които продължават да обслужват клиентите“, допълниха служителите на „Местни данъци и такси“.

Протестът им ще бъде ежедневен докато не бъдат чути и проблемът не бъде решен.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА