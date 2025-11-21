Служителите на Статистиката и НОИ в Перник излязоха на протест

Служителите на отдел „Статистически изследвания – Перник“ излязоха на символичен протест пред сградата. Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите. Исканията на статистиците са за 20% увеличение на заплатите. Според тях обемът на работата им е нараснал, освен това има инфлационни процеси и непрекъснато разширяващи се задължения в администрацията. Недоволните настояват още за гарантирани на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

На протест излязаха с искане за справедливо заплащане и служителите на НОИ в Перник. Пред сградата те държеха листовки „Не искаме 24 000 лева бонус, а справедливи заплати“, „Пенсиите не се отпускат сами“, “Не на подигравките с нашия труд“, „Заслужаваме справедливо заплащане“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА