Служители на УВЕКС – Сандански напускат заради ниски заплати

Управителят на ВиК дружеството инж. Димитър Димитров: Единственото, което може да подобри положението, е увеличение цената на питейната вода, която не е променяна от 15 г.

За масово напускане на специалисти от общинско дружество УВЕКС в Сандански алармира съветникът Николай Шаламандов по време на заседанието на ОбС преди няколко дни. Той заяви, че няколко специалисти към общинското дружество са депозирали заявления за напускане до управителя инж. Димитър Димитров.

Общинският съвет, който е принципал на УВЕКС, ще трябва да реагира, за да не се стигне до по-сериозни проблеми с липсата на кадри във ВиК сектора, според Н. Шаламандов. Той настоя пред колегите си да се свика извънредно заседание с една-единствена точка – бъдещето на общинско дружество УВЕКС, за да не се стигне до сериозни проблеми в сектора, тъй като няма светлина в тунела как ще функционират общинските ВиК дружества.

Потърсен за коментар, управителят на дружеството инж. Димитър Димитров заяви, че в края на миналата година са напуснали двама водопроводчици. Те са посочили, че заплатите им са ниски и няма да продължат да работят.

„Служителите напуснаха работа и вече не са във фирмата. На тяхно място са назначени двама нови работници, които тепърва предстои да се обучават. Ще трябва време, за да се докажат, не се знае и дали ще останат на работа”, каза инж. Д. Димитров.

Той съобщи, че в края на миналата година са напуснали и двама пенсионери, които са работили в дружеството. На тяхно място не са назначени нови работници, заяви инж. Д. Димитров. Той поясни, че е бил обнадежден след проведените разговори с експерти и представители на Министерството на околната среда и водите.

„Бяха постигнати добри резултати от тези срещи. Подписан бе и документ, от който е видно, че общинските ВиК дружества ще продължат да работят. Спасението ни бе да се увеличи цената на водата. Това ще е глътка въздух за нас. Едно увеличение на цената на водата от 1.20 лв. на кубик ще реши проблема. Правителството падна и вече два месеца няма развитие. Всичко бе подписано и трябва да се гласува в Министерски съвет”, каза инж. Д. Димитров.

Според него единственото нещо, за да се случат нещата в общинските ВиК дружества, е да се увеличи цената на питейната вода, която не е променяна от 15 години. Причината е, че КЕВР не приема бизнес плана на общинските ВиК дружества, каквото е и УВЕКС – Сандански.

С решение на Общинския съвет бе избрана временна комисия, която да изготви анализ и стратегия за бъдещото функциониране на общинското дружество.

