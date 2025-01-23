Служители от Първо РУ изясняват причините за побой в центъра на Перник 

Сигнал за възникнал скандал и побой на паркинг за автомобили в центъра на областния град бил подаден снощи около 22, 30 ч. на тел. 112. Служители от Първо РУ изяснили, че бил нападнат и бит 61-годишен мъж, който охранявал паркинга. Като извършител на деянието е установен и първоначално задържан 59-годишен радомирец, видимо употребил алкохол. По-късно мъжът потърсил медицинска помощ и бил настанен в болнично заведение с различни наранявания. По първоначални данни травмите му са получени преди да възникне скандала и побоя с охранителя, което предстои да бъде установено. Уведомена е прокуратурата и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА