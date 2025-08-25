Служители от Първо РУ – Перник иззеха около  360 грама канабис при спецакция

Специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с употреба, разпространение и притежаване на наркотични вещества е проведена на 22 август на територията на община Перник. При проверка на апартамент, ползван от 37-годишен жител на областния град били намерени и иззети буркан и плик, съдържащи суха зелена листна маса с тегло около 360 грама, реагирали на канабис при направения полеви наркотест. Мъжът бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Уведомена е прокуратурата и срещу него е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





