Служител на имиграционните власти в САЩ застреля жена в автомобила ѝ

Служител на имиграционните власти в САЩ застреля 37-годишна жена в автомобила ѝ в Минеаполис по време на пътна проверка, предава Нова. Представители на администрацията на Доналд Тръмп твърдят, че жертвата била агресивна и се опитала да прегази агенти на Имиграционната и митническа служба. Тогава един от тях произвел „отбранителни изстрели“ по колата ѝ.

Ръководителите на града и щата, както и демократите на национално ниво, оспорват тази версия.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи от очевидци са запечатали трагичния инцидент, станал към 10:25 часа местно време в сряда. Вижда се кафяв SUV, който блокира улица в Минеаполис. Тълпа от хора, които протестират, се е събрала на тротоара. Федерални агенти се приближават към колата и когато един от тях посяга да отвори вратата на автомобила, жената зад волана потегля. Следват изстрели, а колата губи контрол и се блъска в друг автомобил, паркиран наблизо по улицата.

„Според мен това беше напълно неоправдано. Колата се движеше назад и напред, излизайки от лентата, която блокираше движението. И защо бяха произведени изстрели? Не мога да кажа. Но не ми се струва, че това е оправдано използване на смъртоносна сила”, заяви очевидецът Тревър Хайткамб.



Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви, че жената е нападнала служители на ICE с колата си.



„Агентите на ICE многократно ѝ наредиха да излезе от колата и да спре да пречи на правоприлагащите органи, но тя отказа да се подчини. След това използва колата си като оръжие и се опита да прегази полицейски служител. Това изглежда като опит за убийство или нанасяне на телесни повреди на агентите, което е акт на вътрешен тероризъм”, заяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум.



„Те вече се опитват да представят това като действие при самоотбрана. След като видях видеото, искам да кажа на всички директно, че това е пълна глупост!”, подчерта кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай.



Инцидентът станал на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд беше убит от полицията през 2020 г. Доналд Тръмп разположи федерални имиграционни агенти в градове, управлявани от демократите, което доведе до напрежение и негативна реакция от страна на жителите.



„Страхувахме се от този момент още от самото начало на присъствието на ICE в Минеаполис. Те не са тук, за да осигуряват безопасност в този град. Това, което правят, не е да осигуряват безопасност в Америка. Това, което правят, е да предизвикват хаос и недоверие. Разделят семейства. Сеят хаос по нашите улици и в този случай буквално убиват хора”, изтъкна Фрай.



След убийството на жената и последвалите сблъсъци със силите на реда бързо се събраха стотици гневни протестиращи. До демонстрации се стигна и в други градове на страната.