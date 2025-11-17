Служител на митниците е задържан за подкуп, 100 000 лв. открити в дома му 

Митнически служител е задържан и обвинен заради поискан и получен подкуп.

Това се е случило в четвъртък на митнически пункт „Драгоман“, съобщиха на съвместен брифинг от прокуратурата, ГДБОП и Агенция „Митници“.

От главна дирекция Борба с организираната престъпност съобщиха, че и преди са получавали сигнали за корупция от въпросния служител и по тях работят от миналата година.

До ареста се стига при поредния случай от преди дни. Тогава митническият служител е поискал подкуп в размер на 1000 лв. от търговец на метали.

Парите са поискани, за да обработи бързо документите, без проверка и без да се направят проби на металите.

Непосредствено след това служители на ГДБОП претърсили бюрото и открили парите у служителя, съобщи и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

Тя допълни, че в хода на разследването са направени 11 претърсвания на хора, автомобили и жилища. В дома на митничаря са открити около 110 000 лв. от подкупи.

Снимка: ГДБОП

„Целият внос на стомана в ЕС се регулира, за да не влязат стоки с ниски стойности и да повлияят на пазара. За Агенция „Митници“ тип измами не са нови. Имаме профили с висок риск в митническите декларации. Когато дойде такъв човек, се взимат проби от стоката и се извършва по щателна проверка. Конкретният опит е да не се вземат проби за лабораторни изследвани и да не се наложат 36% мита за този материал“, обясни Пламен Павлов зам.-директор на Агенция „Митници“.

Снимка: ГДБОП

Иван Коев, началник сектор „Корупция“ към ГДБОП, допълни, че разработката по случая е започнала преди година.

Снимка: ГДБОП

„За 13 ноември разполагахме с информация, че този митничар ще приеме подкуп. Митнически служители и митническите агенти, работещи заедно, внасят неверни данни в митническите декларации. Имахме информация, че на Драгоман ще достигне стока, на която ще и бъде променен произходът, за да се избегне плащането на съответните мита. Най-вероятно подобна практика има и на други места в страната“, обясни Коев.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се водят действия по разследване по досъдебно производство, образувано по неотложност, за извършено престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК – поискан и приет дар от длъжностно лице, който не му се следва, за да извърши или да не извърши действие по служба.

Разработката по случая е във връзка със сигнали, касаещи действията на служители в Митническите бюра Драгоман и София-Запад, които отговарят за обработка на документи за внос на стоки на територията на страната. Конкретно те касаят внасяне на неверни данни в митническите декларации, в частност за произхода на стока и нейното количество. Чрез промяна на данните се целяло прилагането на по-ниски митнически ставки.

На този етап от разследването е установено, че главният инспектор в ТД на Агенция „Митници“ И.А. е поискал от собственик и управител на търговско дружество дар, който не му се следва.

На 13.11.2025 г. в гр. Драгоман той приел парична сума в размер на 960 лева, за да извърши без забавяне митническа проверка на документи на стоката на вносител на електро-техническа ламарина, да не извърши физическа проверка и да не взема проби от стоката с цел коректно тарифно класиране.

Извършени са 11 претърсвания и изземвания от служебни помещения, частни имоти и автомобили, както и обиски на лица. Открити са документи, , юбилейни монети, парични суми в различни валути. Разпитани са свидетели, включително и пред съдия.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура-София И.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършеното престъпно деяние и е задържан за срок до 72 часа. Внесено е в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът, след като разгледа искането на прокуратурата, прие, че е налице обосновано предположение, че И.А. е извършил деянието, за което е обвинен. С определение на съда спрямо него е взета мярка за неотклонение „домашен арест“, която прокуратурата ще протестира в законоустановения срок.

Разследването по случая продължава.