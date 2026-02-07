Случаят „Петрохан“! Човека паяк дава 100 000 долара награда за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

100 000 долара награда обяви Иван Кристов, известен като Човека паяк, за намирането на изчезналите заедно с Ивайло Калушев младежи. Мотивите за това той изложи в интервю за предаването „Тази събота и неделя“.

По думите му около случая има твърде много неясноти и противоречия, които пораждат въпроси без отговор. Той заяви, че целта на паричния стимул е да насърчи хора, които разполагат с информация, но досега мълчат, да се свържат с него.

Иван Кристоф посочи, че познава лично Яни Макулев, с когото се е срещал през 2016 г. във връзка с идея за обучения и събития за доброволци спасители. Той припомни и фатален инцидент от същия период край река Искър, при който мъж се удавя, докато е бил с още трима души. По думите му обстоятелствата около този случай също са били неясни и са оставили у него сериозни съмнения.

„Зададох въпроса как е възможно четирима души да са заедно, единият да падне във водата, всички останали да се спасят, а той да не бъде спасен, при положение че е имало техника като дрон“, заяви Кристоф.

Той подчерта, че средствата за наградата не са лични, а ще са са от сдружение „Специализиран отряд за спасяване“ и ще бъдат изплатени единствено при предоставяне на достоверна и проверима информация, следвайки ясна процедура.

На въпрос дали вече някой се е свързал с него, Иван Кристоф отговори отрицателно. По думите му това не го изненадва, тъй като и при предишни подобни инициативи не е получил съдействие нито от близки, нито от познати на изчезнали хора.

„Очаквам, че ако някой разполага с реална информация, в крайна сметка ще се появи. Надявам се този случай да има развръзка“, допълни той.

Случаят с тройното убийство край хижа „Петрохан“ продължава да поражда въпроси. Кои са били хората, живели там, с каква дейност са се занимавали и как се стига до фаталния край. Засега разследващите работят по всички версии.

На 2 февруари три тела бяха открити пред полуизгорялата сграда на бившата хижа „Петрохан“. И тримата мъже са с прострелни рани в главата, а на мястото по неофициална информация са намерени няколко огнестрелни оръжия и гилзи.

Жертвите – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, са част от организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, която се представя като първата българска рейнджърска служба. Тримата са живеели в хижата от години.

В момента достъпът до хижа „Петрохан“ е напълно ограничен, като се пропускат само служители на МВР.

Дни преди да изчезне, Ивайло Калушев изпраща съобщение до майка си.

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар… Обичам те много. Бъди свободна“, гласи есемесът.