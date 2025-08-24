Слънчева и топла неделя с облаци следобед, температурите – между 26 и 31°

Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи умерен от запад-северозапад, в Дунавската равнина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София: 25°-26°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През седмицата

В понеделник, 25 август, от северозапад на югоизток в страната ще има временни увеличения на облачността, около и след обяд ще се развива и купеста облачност. На места, главно в планините, планинските и източните райони, ще превали и прегърми, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 25 до 30 август на Националния институт по метеорология и хидрология, подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова.

Вятърът в Западна България и в Дунавската равнина в понеделник ще е от запад-северозапад, в Южна и Източна България – от изток-югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.

Във вторник, 26 август, ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България, е възможно да превали краткотраен дъжд.

През следващите дни времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток, слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в събота, 30 август, максималните ще бъдат, предимно между 32 и 37 градуса.





