Слънчева неделя с максимални температури между 16° и 21°

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. От запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 17°. Вечерта от запад ще започне ново бързо увеличение на облачността и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

В планините ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното, през деня ще започне да се понижава.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 28 мин. и залязва в 19 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 7 мин. и изгрява в 18 ч. и 9 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.