Слънчево време днес, температурите ще достигнат 17 градуса

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.