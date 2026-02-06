Слънчево до обяд в Югозапада, после облаци и дъжд

Над Югозападна България облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно време и в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от минус 2° – 0° в Северозападна България до 5° – 7° в югоизточните райони от страната. В София – около 1°. Утре в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време. Максималните температури ще са в широк интервал – от 3° – 5° в Северозападна България, където ще остане облачно до 13° – 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната. В София – около 9°.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 35 мин. и залязва в 17 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 32 мин. и изгрява в 23 ч. и 02 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.