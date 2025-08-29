Слънчев петък с температури до 35°

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 48 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 8 мин. и залязва в 22 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.





