Слънчев петък с температури до 36°

Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната – умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 26 мин. и залязва в 20 ч. и 38 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 12 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 56 мин. и изгрява в 20 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.





