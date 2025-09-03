СЛЯПАТА ТЕМИДА! Съдийският шеф Ст. Тодоров видя само три прегрешения на подопечните му рефери

Шефът на родните футболни съдии Станислав Тодоров видя само три прегрешения на подопечните му рефери в изминалите 53 мача от началото на сезона в професионалния футбол, въпреки че клубовете заливат централата с протестни декларации, подкрепени с видеодоказателства, за безчинствата на представителите на „сляпата“ Темида. Две от провиненията са на отговорниците за ВАР, а третото касае неправилно показан картон, довел до изгонването на невинен играч. Единият гаф е на двубоя между „Ботев“ /Пд/ и „Арда“ /0:5/ на 3 август, когато беше отменено редовно попадение на кърджалии, но големият вой дойде от стана на канарчетата, които дори настояваха за преиграване на срещата. В крайна сметка изгоря Васимир Ел-Хатиб, който бдеше за спорните ситуации пред мониторите, и оттогава е заточен в аматьорската група. СК излезе тогава с позиция, че полусириецът е наказан за неопределено време поради представяне под нивото.

Другата сериозна грешка на видеоарбитража е в столичното дерби „Септември“-„Локомотив“ /1:0/ за неотсъдена дузпа в полза на домакините за задържане на техен футболист от защитник на железничарите в наказателното поле. Вината е на ВАР съдията Мартин Великов за това, че не е пратил главния рефер Стоян Арсов да преразгледа случилото се в пеналта на екрана край терена. На стадиона в софийския квартал „Надежда“ флагчето вееше треньорът в детската академия „Хлапетата“ в Благоевград Николай Попниколов.

Георги Гинчев пък се изложи на „Коритото“ в домакинството на „Спартак“ срещу пловдивското „Локо“ /1:2/. Свирчото от Павликени вдигна втори жълт картон на Тодор Павлов от смърфовете за фал срещу Бернардо Коуто и остави гостите с 10 души, но впоследствие стана ясно, че нарушението не е на изгонения, а на опонента му в синьо. В ситуацията обаче ВАР няма право да се намесва, тъй като не е показан директен червен картон.

“Всеки понеделник Съдийската комисия имаме заседание, там се анализират всички мачове. На база на този анализ се дава оценка на съдиите и се правят назначенията. Допускаме някои неточности, но това са нормални неща. След декларацията на „Ботев“ /Пд/ ние разговаряхме с ВАР съдията и смятаме единодушно, че в такъв тип ситуация – сива, ВАР трябва да подкрепи съдията за червения картон на Андрей Йорданов. Смятаме, че и жълтият би бил достатъчен. Обръщаме внимание на съдиите, че ВАР се намесва само при очевидни черно-бели грешки“, подхвана деликатните теми Ст. Тодоров на вчерашния брифинг.

„Има съдии, които са спрени. Покрай този мач се вдигна доста шум, но Васимир не е спрян заради тази ситуация, а заради друга. На мен лично не ми се отразяват психологически нападките. Футболният съюз има структури, които могат да вземат мерки спрямо този, който ги изказва. Що се отнася до оказван натиск върху СК и арбитрите, мога да кажа, че никой не се е обаждал. Преди години може да е било практика, но сега ръководството е друго и практиката е друга. 22 години съм в Първа лига, знам какви практики е имало. Казваме на съдиите да свирят това, което има. В комисията ще обсъдим промяна в международната ранглиста и това ще се разбере в края на септември. Декларациите на клубовете целят да повлияят психически на съдията, да може дадена ситуация да бъде отсъдена в полза на отбора. Но ние стоим зад всеки един съдия и държим да отсъжда това, което има. Ние сме комисия от четирима членове и правим заедно нарядите според това кой съдия кой мач може да изкара. На момичетата им е малко трудно в елита, защото разликата между женския и мъжкия футбол и между Първа и Втора лига е динамиката и скоростта. Трябва им малък период за психологическа нагласа и ще продължат да си ходят на мачове. Важното е, че променихме манталитета, не само аз, но и цялата комисия“, заключи шуменецът.

ТОНИ КИРИЛОВ





