Смартфонът убива сексуалното желание

Защо жените губят желанието си за интимност, дори когато всичко е наред с хормоните и връзките им? Отговорът може да ви се стори неочакван.

Медицински канал в Telegram разкрива по-малко очевидните фактори, които могат да „убият“ либидото, а някои от тях са скрити в най-обикновените ни всекидневни навици.

Екранът преди лягане – тихият враг

Синята светлина от смартфони, таблети и компютри може да наруши производството на мелатонин, хормона на съня, който от своя страна влияе върху сексуалното желание.

Достатъчно е да се откажете от джаджи поне 1,5 часа преди лягане. Такъв „дигитален детокс“ помага на тялото да се отпусне и да възстанови естествените биоритми.

Между другото, проучванията показват, че хората, които ограничават използването на електронни устройства преди лягане, не само спят по-добре, но и признават за подобрение в настроението и интимния си живот.

Лекарства, които влияят на желанието

Не всеки знае, че намаляването на либидото може да бъде страничен ефект от някои лекарства. Не говорим само за мощни медикаменти, но и например за хапчета за алергии, хипертония и дори стомашни киселини. Те могат да повлияят на нервната система или кръвообращението, което се отразява на сексуалната активност.

Когато тялото „забрави“ да се движи

Заседналият начин на живот е друг тих рисков фактор. При липса на физическа активност кръвообращението се забавя, включително в тазовите органи. А то е ключов елемент от процеса на възбуждане. Редовните разходки, леките тренировки или йогата могат значително да подобрят ситуацията.

Психологически капани

Невинаги е въпрос на физиология. Чувството за самота във връзката, прекомерният контрол от страна на партньора и навикът постоянно да се „следят“ чувствата на човек по време на интимност могат да блокират възбудата. Това създава порочен кръг: колкото повече жената се опитва да „улови“ желаното чувство, толкова по-трудно й е да се отпусне.

Интересен факт

Според СЗО около 40% от жените поне веднъж в живота си се сблъскват с проблеми, свързани със сексуалното желание. Само малка част обаче търсят помощ от специалист, въпреки че често причините могат да бъдат отстранени просто с промяна в начина на живот.