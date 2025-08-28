Освободиха управителя на ВиК – Перник инж. Б. Иванов, назначиха за вр.и.д. бившия директор на „Топлофикация София” Ст. Цветанов

Общото събрание на акционерите във ВиК – Перник освободи от поста назначения след спечелен конкурс управител инж. Борислав Иванов и на негово място временно е назначен Стоян Цветанов, бивш директор на „Топлофикация София”.

„5 години и 8 месеца е времето, в което бях управител на ВиК – Перник. Имаше много проблеми и сложни казуси, които трябваше да се решават“, с тези думи инж. Борислав Иванов потвърди неговата смяна като управител на водното дружество в миньорския град.

Борислав Иванов

Стоян Цветанов



Новият управител на ВиК – Перник Стоян Цветанов ще заеме поста временно, докато не бъде проведен конкурс за избор на нов шеф на дружеството. Цветанов е бил изпълнителен директор на „Топлофикация София” в рамките на 4 години. В средата на 2014 г. е освободен от този пост. Очаква се той да поеме пернишкото дружество официално след около една седмица.

Водната криза, ковид кризата, енергийната криза, последвана от финансова, когато всички цени тръгват нагоре, са етапи, през които водното дружество е преминало през това време под ръководството на инж. Иванов.

„Дойдоха проблемите в Брезник, които продължават и до ден-днешен, ще продължават и в бъдеще време. Моята равносметка за този период е, че успяхме да постигнем доста неща, които бяха занемарени. Промени си начинът на работа в дружеството. Успяхме да доведем почти до финал водния цикъл, който е една инвестиция от почти 150 млн. лв ., друга такава не е правена в никоя друга община в страната. За едни хора се справихме, за други не. Имаше проблеми, недоволство, но в крайна сметка, когато всичко приключи и не се спира водата и са намалели загубите от язовира, се надявам, че хората ще оценят, че е направено нещо добро“, заяви Борислав Иванов.

По думите му е направено много и за град Радомир. „Освен водния цикъл в Радомир се направи и довеждащ водопровод, който реши проблемите на немалка част от жителите на града. Монтирана бе една помпа допълнително по транзитен водопровод, изграден по водния цикъл, с която захранихме най-проблемната /висока/ зона, която беше на режим“, поясни Иванов.

Към момента основен проблем във ВиК – Перник е липсата на кадри. „Намираме се на едно от последните места по заплащане на служителите от цялата страна. Това пречи на привличането на кадри, а близостта до София се отразява много на тази ситуация“, категоричен е той.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






