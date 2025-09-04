Сменят малките кофи за боклук с контейнери в пернишкото с. Дивотино

Малките кофи за боклук в пернишкото с. Дивотино ще бъдат премахнати. Процесът вече започна. Кофите ще бъдат заменени с контейнери.

„Това е изключително неудобно, защото сега съдовете за смет са на около 200-300 метра от нас. През лятото не е чак такъв проблем, но зимата ще бъде. Не го намирам за нормално, като се има предвид, че ни увеличиха такса смет многократно“, недоволства жена от селото.

Според служители на фирмата причината за премахването на малките кофи е, че част от уличките в селото са черни и труднодостъпни за камионите за смет, освен това кофите много се чупели, а самият процес по събирането им бил по-мръсен.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






