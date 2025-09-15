Сметосъбирането и сметоизвозването за следващите 2 години и 9 месеца ще струва близо 6 млн. лева на община Дупница, кметството събира едва около 3 млн. лв. от такса смет и трябва да дофинансира останалите средства

Очаква се най-накрая компостиращата и сепарираща инсталация на депото край село Джерман да заработи



Близо 6 милиона лева ще струва събирането и транспортирането на битовите отпадъци от населените места в община Дупница за следващите 33 месеца. Това стана ясно, след като кметството обяви обществена поръчка за избор на нов изпълнител на услугата. Фирмата, която бъде избрана, ще има ангажимент и за дейности по почистване и поддържане на територии за обществено ползване в община Дупница, както и машинно миене на улици и площади с маркуч и автоцистерна.

Поръчката е на стойност 5 880 000 лева с ДДС, като срокът на договора ще бъде за 2 години и 9 месеца.

Дейностите, залегнали в условията, са по събирането и транспортирането на отпадъци от територията на община Дупница до обособена площадка, инсталация за третирането им или друго съоръжение, посочено от възложителя. Кратността за извозването на контейнерите ще бъде определена със заповед на кмета и съобразно план-сметката. От посочените в документите данни става ясно още, че на територията на община Дупница се обслужват 1580 контейнера с обем 1,1 кубични метра, 3683 с обем 0,11 куб. метра и десет 4-кубикови контейнера.

Ценовите оферти ще бъдат отворени в началото на следващия месец. Дотогава се очаква в експлоатация вече да влезе компостиращата и сепарираща инсталация на депото край село Джерман.

Припомняме, че в края на месец август кметът Първан Дангов обяви, че Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) е отпуснало 4,3 милиона лева за изграждането на клетка на депото в близост до дупнишкото село.

Както вече сме писали, проектът там е много ключов за решаване на проблема с боклука на Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Поради липсата на функциониращ център за отпадъци те са принудени да извозват битовите си отпадъци до съседни общини, което доста утежнява бюджетите им. Водеща по проекта е община Дупница, която от доста време се надява депото най-накрая да заработи. Градоначалникът допълни, че предишните управляващи са представяли искания в ПУДООС за различни суми.

„Със заместник-кмета по строителството Бойко Христов срещнахме много трудности по този проект. Както е известно, в годините назад ПУДООС не приемаше първоначалните представени оценки за разходите. Представяни са суми от 13, 12, 11, после 9 млн. лв. Сега е около 8,7 млн., по което ние работим“, заяви Дангов.

През месец май тази година кметството подписа договор със софийската „Евро Импекс“, специализирана в експлоатацията на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

Инсталацията за третиране на смесен битов отпадък е с работен капацитет от 14 342 тона годишно, докато обемът на тази за компостиране е 4173 тона за 12 месеца. Подписаният контракт е на стойност 9 530 477 лева без ДДС, а срокът за изпълнението му – 3 години.

Иначе депото беше изградено по друг проект, като за целта отидоха 12 629 256 лева, от тях 8 620 701 лв. безвъзмездно финансиране. Общините участваха с дял от по 4 008 554 лева. Съоръжението бе изградено от ДЗЗД „Еко инженеринг 2019“ с управител Володя Карамитев и с участието на Камен Василев от „Строймонтаж“ и Владимир Карипов. Официалното откриване на депото бе в края на 2023 година, а по-късно бяха изградени комуникациите като ток, вода и др. Там имаше известно забавяне поради жалба, входирана от Олга Китанова, която беше заместник на бившия кмет и настоящ областен управител на Кюстендилска област Методи Чимев. Според нея екипът на Първан Дангов изгражда тези връзки незаконно и поради тази причина проектът беше спрян за няколко месеца през пролетта на 2024 година. Впоследствие обаче изграждането на комуникационните връзки бе възобновено и доведено до успешен край.

Именно средствата, които отиват за дейностите по чистота и управление на отпадъците, са най-големият разход на община Дупница. На годишна база за покриване му са необходими близо 6 000 000 лева, докато приходите от такса смет са едва около 3 млн. лв., което налага всяка година кметството да дофинансира сметосъбирането и сметоизвозването.

Депото край село Джерман

Компостиращата и сепариращата инсталация на съоръжението трябва скоро да започне работа



Само преди броени дни председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов подчерта, че именно това е основният дефицит на кметството и продължава да стои на дневен ред.

„Искам да обърна най-голямо внимание на този проблем. Това е точка първа и е най-важната за тази община. Говорих го и по време на предизборната кампания, както и по време на обсъжданията на бюджетите за 2023 и 2024 година. Имаме заложени да бъдат събрани 2,8 млн. лева от приходи от таксата за битови отпадъци, а сме събрали 3 010 000 лева. А разходите са 5 700 000 лв. Това са реалните разходи, които дори не покриват всички дейности по сметосъбирането и сметоизвозване. Ето тук ми се иска гражданите добре да чуят тези числа. Въпреки увеличението на такса смет, което беше шумно обсъждано и заклеймявано, в крайна сметка сме събрали около 3 милиона лева. А са необходими 5,7 млн. лв., или реално 6 милиона, за да бъде ситуацията, както е сега. Това значи, че няма пак да има нови кофи и подобряване на услугата. Общината обяви нова обществена поръка и ще има нови и по-високи разходи. Общината дофинансира дейността по сметосъбиране с около 3 милиона лева на година. Вместо тези пари да бъдат дадени за улици, за градинки, спортни обекти, култура или каквото и да е друго, те се дават за сметосъбиране“, коментира шефът на местния парламент по време на публичния отчет на бюджета за 2024 година.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







