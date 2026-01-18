Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 19 до 25 януари 2026 г. носи внезапна промяна в енергията. Сезонът на Водолея започва в понеделник, 19 януари, носейки нова вълна от енергия и късмет в живота ви.

Въпреки че сезонът на Козирог беше необходим, той също така се усещаше тежък. Това беше период на подготовка, инвестиции и работа в подготовка за стъпките, които ще направите към мечтите си през сезона на Водолея. Докато Козирогът е земна енергия, Водолей представлява въздух, който естествено носи движение, нови начала и чувство за свобода.

Тази година сезонът на Водолея е особено интензивен, тъй като тази седмица носи и пристигането на Меркурий и Марс в този въздушен знак. Към петък, 23 януари, пет планети са във Водолей, създавайки щастлив стелиум. Венера, Слънце, Меркурий, Марс и Плутон са във Водолей, носейки изобилие и сбъдване на вашите мечти . Вселената ви води към вашата съдба и през следващата седмица най-накрая ще я усетите.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 23 януари

Овен, отворете се за вълнуващи нови връзки. Марс навлиза във Водолей в петък, 23 януари, подчертавайки сътрудничеството и социализацията. Това е време да се запознаете с нови хора , да започнете да работите заедно и да сбъднете желанията си.

Енергията на Водолея носи по-дълбока цел на връзките в живота ви и ви кара да искате да окажете влияние върху света около вас. С тази енергия можете да получите помощта, от която се нуждаете, най-накрая да се влюбите и да осъзнаете, че вече създавате наследството, за което сте мечтали.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 20 януари

Бъдете отворени за нови пътища, Телец. Във вторник, 20 януари, Меркурий преминава във Водолей, създавайки силно време в кариерата или образователните ви начинания. Меркурий представлява комуникацията, докато Водолей ви помага да разберете какъв път е предназначен за вас. Заедно този транзит носи възможност да кандидатствате за работа или колежи, както и да се възползвате от предложения, които започват да постъпват.

През следващите няколко седмици тази област от живота ви трябва да бъде вашият фокус. Не отлагайте нищо за утре, което можете да започнете днес. Накарайте се да преодолеете всички страхове, свързани с промяната , тъй като тази енергия е изцяло за това най-накрая да стъпите на пътя, предопределен за вас.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 24 януари

Няма бързане, Близнаци. От 2023 г. работите със Сатурн в Риби. Нептун също е в този воден знак от 2011 г., което прави този период на огромен растеж и усилия. Докато Нептун и Сатурн се готвят да излязат от Риби само след няколко седмици, ви се дава последен шанс да превърнете професионалните си мечти в реалност.

Планетите винаги са най-силни в началото и края на своите транзити, така че се възползвайте максимално от тези последни няколко седмици на Нептун и Сатурн в Риби. Доверете се на себе си, че интуитивно знаете какво да правите, за да постигнете желания успех.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 19 януари

Промяната не е задължително да е трудна, Раци. В понеделник, 19 януари, започва сезонът на Водолея. Водолей е въздушен знак, който представлява иновативни идеи, нетрадиционни пътища и способността да следвате това, което ви се струва най-автентично . Той ви вдъхновява да следвате истината си и да знаете, че заслужавате най-доброто от всичко.

Може би сте уморени от промяната в този момент, но това е само заради всичко, през което сте преминали през последните няколко години. Докато в миналото промяната е включвала сурови реалности и трудни решения, тази фаза на трансформация е вдъхновяваща. Тя няма да ви изтощи по начина, по който сте се чувствали преди. По-скоро ви помага внимателно да промените посоката си. Не позволявайте на случилото се в миналото да ви попречи да прегърнете възможностите на бъдещето си.

Най-щастливият ден от седмицата за Лъв: неделя, 25 януари

Избери живота на мечтите си, скъпи Лъве. Първата четвърт на Луната в Телец изгрява в неделя, 25 януари. Енергията на Телец носи сигурност, заземяване и материален успех. С първата четвърт на Луната в небето, ти си воден да предприемеш действия или да направиш избор относно професионалния си живот. Това може да включва и посещаване на университет или връщане в училище.

Внимавайте да не бързате с резултатите през този период. Тази енергия не е за това да доведете всичко докрай, а да направите избора да започнете нов път. Без значение какво е включвало миналото или как са се променили плановете ви през последните няколко години, все още можете да направите нещо смислено и да генерирате голямо богатство . Изберете това, което искате, а не това, което ви се струва лесно.

Най-щастливият ден от седмицата за Дева: вторник, 20 януари

Застъпвай се за себе си, мила Дево. Макар че нямаш проблем с планирането и прилагането на действия, трябва да промениш посоката, тъй като Меркурий ще се премести във Водолей във вторник, 20 януари. Енергията на Водолея представлява твоето благополучие, начина, по който структурираш живота си, и работата, която вършиш. И все пак, тя се различава значително от начина, по който обикновено подхождаш към живота.

Докато вие предпочитате да планирате и изпълнявате, Водолей преживява. Този въздушен знак няма нищо против да изхвърли плана през прозореца, ако ситуацията го изисква. Меркурий във Водолей ви насърчава да държите място за нови възможности, които са от полза за вашето благополучие, дори ако те се различават от плана, който сте създали преди това.

Тази енергия може да съживи живота ви и да ви насочи към по-голям късмет и успех. Трябва обаче да се уверите, че защитавате себе си. Не се страхувайте да се изправите и да бъдете този, който променя всичко.

Най-щастливият ден от седмицата за Везни: събота, 24 януари

Позволете си да се отпуснете, Везни. Изминалата година донесе много работа и усилия в живота ви. Въпреки че календарът показва, че е нова година, вие все още носите тежестта на 2025 г. Време е да се съсредоточите върху това да се отпуснете и да се погрижите за себе си , Везни.

Астрологичната енергия на събота ви помага да забавите темпото, да се свържете с висшето си аз и да си позволите да започнете да получавате. Докато изминалата година беше изцяло посветена на прегръщането на работата, необходима за промяна на живота ви, предстоящата година е по-мека. Това не означава, че трябва да хвърляте границите си през прозореца, а да вярвате, че заслужавате лесно изобилие и късмет.

Най-щастливият ден от седмицата за Скорпион: сряда, 21 януари

Осъществете идеята си, Скорпиони. Нарастващият полумесец в Риби извиква доходоносна идея от подсъзнанието ви. Този проект има силата да се изплати финансово, но трябва да вярвате в себе си, за да предприемете действия.

Астрологичната енергия на сряда показва, че това не е част от кариера, в която вече участвате, и затова може да ви се стори рисковано да се възползвате от този шанс. И все пак, Луната в Риби не може да бъде отречена. Бъдете много внимателни с идеите и интуицията си тази седмица, защото има нещо, по което сте предназначени да предприемете действия. Просто трябва да вярвате, че си заслужавате.

Най-щастливият ден от седмицата за Стрелец: вторник, 20 януари

Стрелеци, възползвайте се максимално от това време. Меркурий преминава във Водолей във вторник, 20 януари, което ще се отрази на начина, по който общувате с другите. Меркурий управлява всички въпроси, свързани с комуникацията, а във Водолей той подчертава същата тема. Способността ви да продавате себе си, идеите и мечтите си се засилва през това време.

Важно е да осъзнаете, че макар да умеете да боравите с думи, трябва също така да покажете на другите как вашата идея или инвестиция е от полза за колектива. Като комбинирате дарбата си за комуникация с желанието да повлияете на света, всичко, което правите, води до успех.

Енергията на Водолея също представлява промяна към нови идеи. Подходете с отворено съзнание и бъдете готови да учите колкото е възможно повече. Време е да покажете на другите от какво сте направени, Стрелеци.

Най-щастливият ден от седмицата за Козирог: събота, 24 януари

Поставете си цел за мир, Козирог. Мирът често е подценяван по отношение на вашия успех. Макар че не е награда, която можете да окачите на стената в офиса си, или пари, които можете да видите в банковата си сметка, той е това, което ви позволява действително да се наслаждавате на всичко, което сте създали.

Първата четвърт на Луната в Телец изгрява в събота, 24 януари. Това е време да се съсредоточите върху внушаването на мир в живота си. Отдръпнете се от рутината и култивирайте емоционално удовлетворение. Взаимоотношенията ви с другите са от голямо значение през този период, както и способността ви да живеете живот, който е добър за душата ви. Нека мирът ви води, а не външните награди.

Най-щастливият ден от седмицата за Водолей: понеделник, 19 януари

Встъпете в новото си начало, Водолей. В понеделник, 19 януари, Слънцето преминава във Водолей, с което започва вашият зодиакален сезон. Това е невероятно щастливо време, което ще ви помогне да подобрите енергията си и да привлечете всичко, което желаете.

Докато Слънцето е във вашия зодиакален знак, трябва да отделите време, за да се грижите за себе си и да си почивате, тъй като това подравняване може да ви накара да се чувствате непобедими. Стига да го правите, това може да бъде невероятен период във всички области на живота ви. Това е вашето лично ново начало и вие можете да зададете тона за това, което искате да ви донесе следващата година. Бъдете уверени , смели и оставете енергията си да привлече живота на вашите мечти.

Най-щастливият ден от седмицата за Риби: сряда, 21 януари

Направи нещо различно, Риби. Инвестирал си в себе си, слушал си сърцето си и си посрещал всяко предизвикателство с всеотдайност и постоянство. Сега е време да се освободиш от това, което те е спъвало, и да получиш наградите за усилията си.

В сряда, 21 януари, нарастващият полумесец в Риби създава мощна възможност за кариерно развитие или подобряване на публичния ви имидж. Той носи неочакван късмет и възможности, но ще трябва да се доверите на себе си, за да постигнете напредък. Не се притеснявайте какво казват другите и не слушайте онези, които се съмняват във вашите способности. Вместо това, доверете се на себе си и знайте, че е имало цел за всичко, през което сте преминали. Вие заслужавате върховния успех, Риби.