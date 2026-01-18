Смного музика и веселие в Крупник отбелязаха Банго Васил

И тази година ромската общност в село Крупник отбеляза своя празник Банго Васил с много музика, танци и искрено веселие, а ресторантът се оказа тесен за всички празнуващи – над 120 души, се събраха, за да споделят радостта от празника в ритъма на популярни и обичани ромски мелодии, изпълнявани от оркестър „Ники Груп“ от Кюстендил.



Гости на празника бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, кметът на с. Крупник Александър Равначки, както и ромският лидер в селото Емил Методиев, които отправиха топли поздравления и пожелания към празнуващите. Гости в празничната вечер бяха и общинските съветници Кирил Кузманов, Полина Равначка и Владимир Благоев.



Организаторите бяха създали отлична атмосфера и се бяха погрижили нищо да не липсва на празнуващите, а вечерта премина в дух на сплотеност, уважение и надежда за здраве, късмет и благоденствие през новата година.

ИВАН ПЕТРОВ