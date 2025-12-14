Смут в образователната гилдия! Нито една професионална гимназия, само няколко училища в Благоевградска област отговарят на новите правила, заложени в държавния план- прием за разширено изучаване на чужди езици 

Директори притеснени: Ограниченията ще доведат до съкращаване на учители

Нито една професионална гимназия, само няколко училища в Благоевградска област /три профилирани гимназии и едно средно училище/ отговарят на условията, спуснати от МОН, за разширено изучаване на чужди езици. Това стана ясно по време на двудневно съвещание между директорите на училищата в Пиринско и експерти от РУО начело с началника Ивайло Златанов, а основният акцент бе именно държавният план- прием за предстоящата 2026/27 г.

Неотдавна от МОН през регионалните управления на образованието спуснаха до училищата насоки за приема. В писмото е посочено планирането да се извърши, като приоритет се дава последователно на профилите „Математически“, „Природни науки“ „Хуманитарни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“ „Обществени науки“, „Икономическо развитие“, „Изобразително изкуство“ , „Музика“, „Физическо възпитание и спорт“. На последно място е профил „Чужди езици“. Упоменато е интензивно изучаване на чужд език да се осъществява само в училища, които предлагат изучаване на поне три предмета на чужд език в IX и в X клас. Това само по себе си е голямо предизвикателство, още повече че поне досега изучаването на предмети на чужд език има само в езиковите гимназии.

Ако пък искат да реализират паралелки с разширено изучаване на чужд език, то училищата трябва за последните три години да имат резултат, равен или по-висок от усреднения за страната на НВО /националните външни оценявания/ по български език и математика в края на 10 клас. На всеки от изпитите по БЕЛ и по математика да са участвали поне 24-ма ученици общо за последните три години и да са се явили средно поне

80% от учениците от трите випуска за съответното училище. Указанията изключват напълно интензивното изучаване на чужд език в професионалните гимназии, като разширено може да се осъществява само при покриване на посочените условия за успеваемостта от НВО и броя на явилите се ученици.

Коментирайки спуснатите инструкции, началникът на РУО Ивайло Златанов посочи, че от заложените за тази година 111 паралелки по ДПП /държавния план-прием/ 29 са с интензивно изучаване на чужд език, 48 са с разширено изчуване и 34 са без интензивно и без разширено изучаване. На отделни слайдове в презентация беше показан и рамковият учебен план за профили с интензивно изучаване на чужд език, при които езикът се учи с 998 учебни часа за целия етап, а това се равнява на малко повече от общия брой часове по български език и по математика, взети заедно. При профилите с разширено изучаване на чужд език броят часове по езика са 854, по БЕЛ 561, по математика и предмети като физика, химия, биология – 422.

„Сега искам всеки с ръка на сърцето да се запита добре ли е това?“, обърна се към директорите Ив. Златанов и ги посъветва на база на правилата и собствените си компетентности да прецизират ситуацията.

„Идеята е на учениците да бъдат предложени повече възможности по отношение на математиката, природните науки, българския език и литература. И пак казвам – прецизирайте ситуацията – там, където е необходимо, да има интензивно и разширено изучаване, но не и това да се случва хаотично, навсякъде, и в крайна сметка училищата да се превръщат в чудждоезикови школи на обучение“, каза още на подчинените си началникът на РУО и обърна внимание на указаните в писмото на МОН приоритетни профили.

В разясненията се включи и старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова, която отговаря и за ДПП на областно ниво. От думите й стана ясно, че нито една от 18-те професионални гимназии не отговаря на новите изисквания. Тоест нямат изискуемите резултати на НВО по БЕЛ и математика. Или казано по друг начин, не могат да предлагат паралелки с разширено изучаване на чужд език, нито с интензивно, защото това се забранява с изпратеното писмо от МОН.

Като притеснителен бе определен и фактът, че много малко от общо 53-те училища, реализиращи държавен план-прием, покриват показателите. Това са СУ – Банско, Езиковата гимназия и двете математически гимназии в Благоевград и Гоце Делчев. Няколко образователни институции като профилираните гимназии в Петрич и Сандански, СУ – Първомай, Разлог, Абланица и Слащен са много близо и не им достигат буквално няколко стотни, най-вероятно от НВО по математика, за да отговорят на изискванията.

На работно съвещание началникът на РУО Ив. Златанов и старши експертът инж. А. Николова коментираха с директорите /сн. 3, 4/ държавния план-прием за предстоящата година



„Обаждахме се да попитаме в МОН дали може да се покрива само единият показател, но отговорът е, че това се отнася и за трите показателя – БЕЛ, математика, брой ученици и 80% явили се. За съжаление училищата, които могат да предлагат учебни планове с разширено изучаване на чужд език, са много малко и нито една професионална гимназия не попада в списъка“, обобщи инж. Николова.

И макар да не бе коментирано в залата, директори не скриха притесненията си. Така например зам. директор на голяма професионална гимназия изчисли, че ако въпросните рестрикции влязат в сила, ще трябва да съкратят трима учители по чужд език.

„Действително има професии, при които чуждият език е ненужно раздут, но и такива, при които е необходим, даже задължителен. Не мога да си представя как някой ще се обучава например по професия „Организатор на туристическата агентска дейност“, без да знае чужд език. И как ще се подготвят такива кадри – туроператори, аниматори… на частни уроци по английски ли ще ходят?“, чудеше се зам. директорът с 30-годишен стаж в професионалното образование.

„Не може толкова сериозна промяна да бъде спусната просто с едно писмо от МОН. За това са необходими законови изменения, като се започне от Наредба № 4 /за нормирането и заплащането на труда/ и се стигне до Наредба № 15 /за статута на педагогическите специалисти/”, категоричен бе директор на средно училище и пресметна, че ако се въведат ограниченията, още първата година ще „падне един щат по чужд език, през втората – щат и половина, и така за три години ще трябва да се разделят с трима учители по чужд език.

Имайки предвид, че правителството подаде оставка, то образователните специалисти, а и най- вероятно никой засега не знае дали новите указания ще влязат в сила. Това, което репортер на „Струма“ разбра неофициално, е, че от съюза на ръководителите в системата на Народната просвета възнамеряват да стартират подписка срещу драстичното орязване на чуждите езици.

Какви други важни насоки и препоръка по отношение на план-приема бяха отправени, четете в следващия брой на „Струма“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА