Смърт край „Струмско“! Кола помете пешеходец, изскочил внезапно на пътното платно

Около 05:46 часа на 09.10.2025 г. на главен път Е-79 в района на ж.к „Струмско“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Сеат“ с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от Благоевград, който е починал. По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.