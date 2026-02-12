Снежен празник,организиран от ТД „Осогово”, събра в планината туристи от всички възрасти

Туристите от туристическо дружество „Осогово“ си организираха снежен празник в Осоговската планина. В известен хотелски комплекс се събраха туристи от всички възрасти и след чаша кафе и чай всички бяха готови за забавлението.

„Какво е зимата без правенето на снежни човеци, нали? Ако поне веднъж не направиш такъв, имаш чувството, че изобщо не е имало зима. Туристите направиха много оригинални и неповторими снежни фигури. Настроението се приповдигна и под съпровода на снежни детски песни последваха стрелба в кош, снежен бейзбол, снежно хоро, „Двама са малко, трима са много“, точна стрелба и други. Зимното дърпане на въже създаде много емоции, защото при играта често се случва единият отбор да падне, а какво по-безопасно от това да паднеш в пухкавия бял сняг. Зимата е най-подходящият сезон за много интересни игри и за дишане на малко свеж въздух.



Разбира се, най-интересната част след всички игри са наградите. Имаше за всеки по нещо: за най-малкия участник – Адри /2 г./, за най-активните /Борислав и групата на Василка Кръстева/, групата от Р Северна Македония и много други. Всички останаха много доволни от гостоприемството на домакините на хотелския комплекс.

Всеки с нетърпение очаква следващите прояви на ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил. И важното е да се забавляваме!!!”, съобщиха на страницата си във Фейсбук неуморните членове на туристическото дружество.

ИВАН ПЕТРОВ