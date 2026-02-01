Снежната луна носи любов на 4 зодии

Второ пълнолуние на годината ни очаква още в началото на новия месец. На 2-и февруари ще има пълнолуние в знака на Лъв. Събитието се нарича още Снежна луна, заради традиционно зимното, студено и снежно време през месеца. Но и е близо до любовния празник Свети Валентин. Пълнолунието в Лъв ще е романтично, ще ни зареди с кураж, ще ни накара да изразим желанията си. Страстта ще ни води сега. Прегръщаме това, което искаме, по-директни сме и изразяваме чувствата си. Ето кои зодии постигат успехи в любовта тогава, според „Vice“.

Лъв

Пълнолунието е в техния знак, така че е нормално да са най-повлияни. Сега е тяхното време да блеснат. Стават по-популярни и чаровни, но да внимават кого допускат в своя емоционален свят. Да се уверят, че се осланят на любовта и са сред верни приятели, здравословни романтични връзки и т.н. Трябва да забележат как се чувстват, когато прекарват време с тръпката, партньора, приятелите. Ако са по-малко уверени и изтощени след това, това не са добри знаци. Ще разпознаят правилните хора.

Водолей

Време е да задълбочат емоционалните връзки. Ако вече харесват някой специфичен човек, нека намерят начин да развият отношенията през уикенда. Или да се погрижат за връзката с някого. Сега имат шанса да преминат някои граници, да счупят оковите и да се свържат на ново ниво с някого. Може да утешат някого, да му направят услуга и после този човек да им отвърне със същото, да се отнася позитивно към тях. Нека разрушат стените, които издигат около себе си и да се отдадат на интимността.

Везни

Време е да направят първата крачка. Управлявани са от планетата на любовта Венера и сега ще има раздвижване в тази сфера. Трябва да поканят човека, по когото си падат на среща – на кино, на вечеря. И да си позволят да се потопят и разтопят в романтичните емоции. Копнеят за дълбока връзка със сродна душа, така че ще им е лесно да прекъснат отношенията с хора, които не ги вдъхновяват и не им носят нищо полезно. Нека помислят какво наистина искат от партньора до себе си.

Скорпион

Скорпионите може да не са готови за вниманието, което ще получат скоро, но нека направят всичко възможно, за да се потопят в момента и да прегърнат тези признания, адмирации, похвали. Напоследък оставаха в сянка и се криеха, но сега това се променя. Всички погледи са вперени в тях в следващите дни. Човекът, който ги доближи, ще трябва да се отдаде на чувствата си и да иска дълбоки отношения. Сега Скорпионите не се интересуват от игрички и глупости. Искат нещо сериозно. Нека са искрени в разговорите и да искат да опознаят този човек.