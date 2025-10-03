Сняг вали и в Пернишко

Високите части на Пернишко побеляха от сняг, обилният снеговалеж започна рано тази сутрин в селата в подножието на планините. Снегът е придружен с дъжд, но на много места земята побеля. За около 30 минути автомобилите вече бяха за чистене. Причината за необичайната гледка в началото на октомври е обширния средиземноморски циклон, който преминава над страната.

До обяд почти навсякъде ще има валежи, в часовете до вечерта те ще намаляват и спират първо в Южна България, по-късно привечер и в Северна. Дневни температури – от 4-5 градуса в Западна България. За днес в Пернишко е обявен жълт код за обилни валежи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА