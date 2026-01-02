Сняг и силен вятър: Жълт код в 14 области в събота

Жълт код е обявен за три области заради снеговалежи и силен вятър – Видин, Враца и Монтана. В още 11 области в Северна и Източна България за утре също е в сила жълт код, но само за силен вятър.

На 3 януари ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг.

Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части на страната. Температурите ще се повишат. Минималните ще бъдат между -2 и 3 градуса, а максималните – предимно между 7 и 12 градуса, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минималната температура ще бъде около 1 градус, а максималната – около 11 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, а на места с надморска височина над 1800 метра – и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 0.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.