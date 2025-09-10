Собственик на имот, хванат в кражба на ток, и пиян шофьор отиват на бърз съд в Перник

Две бързи производства са образувани от служители на Първо РУ. Около 11, 45 ч. вчера служители от Първо РУ съвместно с представители на електроразпределителното дружество извършили проверка на сграда в пернишкия кв. „Куциян“. Било констатирано неправомерно присъединяване към електропреносната система, с което били създадени условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия. Установен е собственика на имота и е започнато разследване по чл. 234“в“, ал. 1 от Наказателния кодекс, работата по което продължава.

С 2, 03 промила алкохол в издишания въздух е шофирал лек автомобил „Мерцедес“ 43-годишен перничанин. Мъжът бил проверен тази нощ, около 15 минути след полунощ на ул. „Вардар“ в областния град. Отказал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.

