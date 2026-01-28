Собственици на оранжерии в Санданско масово се отказват да садят ранни зеленчуци заради скока на тока и газта

Собственици на оранжерии за ранни зеленчуци масово се отказаха да садят домати и краставици, отглеждани на газово отопление, нафта, ел. енергия или въглища. Това установи репортерска проверка на вестник „Струма“.

Ранните домати, предимно розов сорт, и ранните краставици, които традиционно собствениците на оранжерии засаждаха в края на месец декември, сега отказват да засаждат заради драстичния скок на петрола, на ел. енергията и газта. Единици са тези, които са засадили ранните домати и краставици през месец декември, и това са оранжериите в землището на селата Дамяница и Левуново, където те се отопляват на минерална вода.

Известно е, че от години ранните домати и краставици излизаха на пазара в края на февруари и началото на март, но тази година заради разхода за отопляване масово ще се засаждат в началото на месец февруари.

В момента по-голяма част от оранжериите са засети с маруля, въпреки че цената тази година е доста по-ниска в сравнение с миналата, в момента корен маруля се продава на 40 стотинки.

Ангел Стоянов също се оплака от ниската изкупна цена на марулята. „Не знам какво стана, прекупвачите ни изкупуват корен маруля на цена от 40-50 стотинки. Когато питаме защо е тази ниска цена, отговорът е – сами си продавайте зеленчуците. Известно ми е, но нямам друг избор”, гневи се Ангел.

Публична тайна е, че на един курс прекупвачът печели около 500 лв., а за производителя при цена от 40 стотинки печалбата е нищожна, защото в нея влиза разсадът, труд, препарати, вода.

Тази година връзката репички държи цена от 60 стотинки, което по думите на Ангел е добра цена. „Отглеждането на репички не е трудоемка работа, само при брането и измиването има работа, но и цената си заслужава”, посочи той и допълни, че вместо от декар да изкара по 8000-9000 лева, се е примирил с минималните 5000 лева от салатата.

Кампанията по прибиране на ранната салата е до средата на февруари. После започват да садят ранните оранжерийни домати и краставици, без да се налага да ползват горива и ел. енергия, ще разчитат на слънчевата безплатна енергия. Собствениците на оранжерии в селата Левуново и Дамяница от фамилиите Малчеви и Геренски са единствените, които са засадили ранни домати. Но те не ползват газ или ел. енергия, а отопляват оранжериите си с минерална вода и разходите им са по-ниски. Очаква се те да извадят ранните домати в края на март, като засега никой не се наема да прогнозира каква ще е цената, на която ще се продават, поради навлизане на еврото. Едно е сигурно – че няма да бъде тази, на която се предлагат на зеленчуковия пазар в Сандански, която вчера бе 3.00 лева за килограм домати и краставици. Установи се обаче, че това не са домати първо качество, а трето и четвърто, затова цената им е толкова ниска. По вкус и качество обаче те по нищо не отстъпват на скъпите във веригите магазини, където розовите домати и краставиците се продават на цена от 3.99 лева за килограм.

ЛИДИЯ МАНЕВА