Собственичката на 1,8 дка малинарник в с. Дренково Оля Календерска сигнализира в „Струма“: Поливки на пет пъти по-голяма площ ми таксуват от „Напоителни системи“, плащам 2 пъти по-скъпо от миналата година, плашат ме, че заради скъп ток няма да ми пускат вода

Управителят на клон „Струма-Места” Б. Михайлов: Заявената за поливане площ е 10 дка

Двойно по-скъпо плаща тази година за напояване на малинарника в двора на имота си в благоевградското село Дренково собственичката Оля Календерска. Само за три поливки през юли тя е внесла в „Напоителни системи“ 906, 53 лв., колкото й и струвало поливането на насажденията за цялото лято на миналата година.

„Тази година малините ми са 1,8 дка. 300 кв.м насаждения ми изсъхнаха миналата година, защото от „Напоителни системи“ не ми дадоха вода. Пуснаха ми поливки само за август и за направените 6 поливки платих към 900 лв., пазя си фактурите. За първата поливка миналата година дадох 244 лв., а сега на 8 юли платих 426,53 лв., при положение че площта сега е с 300 кв.м по-малко. Но не е само това, преди няколко дни се загледах в издадената ми фактура и бях изумена, като видях, че площта, която е вписана в нея, е, че поливам 10 дка! Ако имам 10 дка малинарник, щях да имам право на субсидии, които се отпускат при минимум 5 дка, но аз имам само 2“, възмущава се Оля Календерска и допълва: „Този месец не искаха да ми дадат вода, казаха, че ще ми пуснат пак през септември, и се разплаках – за какво ми е след един месец, като дотогава насажденията ми ще изсъхнат и огромният ми труд ще отиде на вятъра?! Добре, че склониха и вчера ми пуснаха вода, но на няколко места преди моя имот от тръбите и щранговете блика вода на фонтан и изтича по ливадите вода, която аз плащам, за да се вади нечия чужда люцерна. От „Напоителни системи“ се оправдават, че за да ми осигурят водата за напояване, трябва да я качват с помпа, която харчи много ток, защото мощността й е огромна. Били платили към 850 лв. само за ел. енергия и фактически печалбата им е нищожна. Колко пъти им предлагам на „Напоителни системи“ да инвестираме в слънчеви панели, за да се спестят разходите за ток, и на шефа в Дупница Бисер Михайлов съм казала, че съм готова аз да инвестирам собствени средства в панели, които след това да ми се приспаднат от поливките, но отказват предложението ми“, разказва стопанката.

Тя отглежда малини в двора си от 10-ина години. Разказва, че в добри години е изкарвала до тон и половина, но сушата през последните няколко лета е свила три пъти добивите.

„Толкова много съм инвестирала в този малинарник, капковото напояване направих за по-малко разход на вода, собствения труд не броя, но плащам на помощници за бране и скубане на тревата, плащам транспорт, плащам вода, и всичко това го правя, за да спестя през лятото пенсиите, моята и на сина ми инвалид, и да можем по-спокойно да изкараме зимата. Като земеделски производител си плащам и осигуровките, да мога да си продавам продукцията законно. Изкарвам по 2000-3000 лв. на месец, това ми е „голямата“ печалба.

Оля Календерска

Първите малини тази година откъснах на 2 август, през пролетта сланата попари тръгналите леторасли и чаках да подкарат нови. 1 кг на пазара върви по 13 лв., но с това безводие не знам дали тази година ще успея да изкарам и 500 кг. Навремето, когато имаше вода, беше различно, но нещата много се промениха през последните години. Имам бунар, но и той пресъхна това лято. Ако така продължава в близките години, се опасявам, че ще съм принудена да се откажа“, обезверена е Оля Календерска и се моли от „Напоителни системи“ да й осигурят поне още 2 поливки през август, за да не прегори реколтата и усилията й да не останат напразни.

Има ли причина за двойния ръст на цената на поливките през тази година спрямо миналата и защо има разминаване в площта, която Календерска реално напоява и отчетената от „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Струма-Места”, попитахме управителя Бисер Михайлов. Ето отговора му:

„Във връзка с постъпилия сигнал от Оля Календерска е извършена проверка на първичните документи, основа за фактуриране на известната услуга. От извършената проверка се констатира, че:

1. Със заявка от 03.07.2025 г. от лицето Олга Стеф. Календерска е заявено за напояване на 10 дка малини в землището на с. Дренково, чрез ПС „Лешко 1“. За известната услуга е съставен Акт-дневник №17/08.07.2025 г., видно от който е реализирана първа поливка и са доставени заявените 800 куб.м водни маси за напояване на 10 дка малини. За посочената услуга е издадена фактура № 1110600382/08.07.2025 год., съгласно утвърдените цени със Заповед № РД 11-30/28.02.2025 год. на изпълнителния директор. Заявката, Акт-дневникът и фактурата са подписани от Олга Календерска.

2. Втората поливка на 10 дка малини е заявена със Заявка от 21.07.2025 год., за която услуга е съставен Акт-дневник №26/25.07.2025 год. и е издадена фактура № 1110600409/25.07.2025 год. Всички документи са подписани от лицето в качеството му на заявител и водоползвател.

3.Трета поливка на 10 дка малини е заявена със заявка от 25.07.2025 год., за реализацията на трета поливка е съставен Акт-дневник за напояване №27/28.07.2025 год. и издадена фактура № 1110600411/28.07.2025 год. Всички документи са надлежно оформени и подписани.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





