Софийска оръжейна фирма купи за 307 405 лв. 146 дка в Петрич

Върнатият от община Петрич на държавата имот от 146 декара e продаден на софийска оръжейна фирма “Йотов и син България” ООД. Сделката, на стойност 307 450 лв., е извършена чрез електронен търг в единната платформа за продажби на Агенцията за публичните предприятия и контрол. В търга се е включил само един участник, който е наддал една стъпка от началната цена. Сделката е финализирана за по-малко от три месеца след даряването на имота от общината обратно на държавата. Имотът от 146 декара заедно с втори терен от 41 декара бяха дарени от общината обратно на държавата на 14 февруари 2025 г. Те са актувани като държавна собственост на 27 март и са пуснати на търг в средата на април. Крайният срок за подаване на документи за по-големия терен е изтекъл на 9 май, като от платформата на агенцията става ясно, че за него е играла само една фирма. Началната тръжна цена за 146 дка в местността Тръстен имот е определена на 304 405 лв., имотът е продаден за 307 450 лв. на “Йотов и син България” ООД, представлявано и управлявано от Ивайло Йотов, съобщи в. „Сега”.

Димитър Бръчков Ангел и Ивайло Йотови Георги Динев Заповедта на областния управител на Благоевград за опреледеляне на победителя в търга

Вчера дружеството беше определено за победител в електронния търг със заповед на областния управител на Благоевград Георги Динев. Спечелилата фирма, която е внесла депозит от 152 202 лв. за участие в търга, трябва да плати по банковата сметка на областната управа още 161 396 лв., а по банковата сметка на община Петрич – 7686 лв. данък за прехвърляне на имуществото – 2,5 % от пазарната цена. Дължимите суми – цена, данъци, такси и режийни разноски, следва да се внесат от частната фирма в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на губернатора, след което в 7-дневен срок предстои да се сключи договора за продажабата на имота.

„Този имот се намира в полето извън Петрич и е бивш терен на Министерство на отбраната. Според Закона за държавната собственост не може да се ползва за каквото и да е. Не отговоряше и на условията и не позволяваше изграждане на индустриален парк в общината. Намира се в полето, не е урбанизиран, няма изградени комуникации, и на практика е един змиярник.

Фирмата, която го е закупила, има в съседство друг имот“, коментира за „Струма“ бизнес новината кметът на Петрич Димитър Бръчков. Той не се е интересувал за какви цели ще се ползва имота от новите собственици. Иначе дружеството работи в областта на военната промишленост и е получавало договори по обществени поръчки на Министерство на отбраната през 2018 и 2020 г. Фирмата е собственост на Ивайло и Наталия Йотови, бащата Ангел и синът Ивайло са известни като оръжейни търговци. Koмпaниятa ce зaнимaвa ocнoвнo c външнoтъpгoвcĸa дeйнocт – c пpoдyĸти ĸaĸтo нa вoeннaтa пpoмишлeнocт, тaĸa и нa гpaждaнcĸoтo пpoизвoдcтвo. Oт caйтa нa дpyжecтвoтo cтaвa яcнo, чe фиpмaтa пpитeжaвa пълeн лицeнз зa изнoc, внoc и тpaнcфep нa opъжия, a cъщo и yдocтoвepeниe зa peгиcтpaция зa бpoĸepcĸa дeйнocт c opъжия мeждy двe тpeти cтpaни и yдocтoвepeниe зa peгиcтpaция зa изнoc и тpaнcфep нa издeлия и тexнoлoгии c двoйнa yпoтpeбa. „Йoтoв и cин Бългapия“ ООД бяха на 4-то място с приход от 78 млн. лв. за 2022 г. в класацията на Българска стопанска камара за топ “10„ на български фирми. Дружеството е собственик и на “Бонония истейт” и развива винопроизводството.

И други общини върнаха големи имоти на държавата, след като се провалиха в намеренията си да реализират на тях различни проекти.

Както „Струма“ писа, имот от 67 дка в парк „Македония“ бе принудена да върне и община Благоевград, но след това областният управител Георги Динев го предостави повторно. Парк „Македония“ е важен елемент от зелената инфраструктура на Благоевград и съществуването му е от значение за почивката на местните жители и гости. Собствеността на парка бе прехвърлена преди 9 години на община Благоевград. На 27 март 2025 г. кметът Методи Байкушев и областният управител Георги Динев подписаха договор, с който община Благоевград върна собствеността на парк „Македония“ на държавата с мотив, че не са изпълнени ангажименти на общината по договора от 2016 г. Веднага след това кметът Методи Байкушев подаде заявление паркът да бъде предоставен за безвъзмездно ползване и това стана със заповед на 8 април на областния управител Георги Динев. Губернаторът е подал към държавата изисканата справка по програмата за управление на държавната собственост, която включва 13 сгради с терени към тях, 27 празни терена, 5 лечебници и 1 имот с отпаднала необходимост на агенция “Митници”. Областните управители следва да предадат изчерпателен списък на всички имоти, стопанисвани от тях за задоволяване на обществени нужди и втори списък с имотите с отпаднала необходимост в срок до 30 май. Идеята е имоти, които акумулират само разходи и към които има инвеститорски интерес, да бъдат продадени през публичен търг, а приходите да постъпват в специален фонд за финансиране на нова социална инфраструктура към МРРБ.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА