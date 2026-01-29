Софийска фирма, представлявана от чехи – единствен кандидат за доставка на нови контейнери в община Дупница

Само един кандидат е изявил желание и готовност да достави нови съдове за смет на територията на община Дупница. Това е „МЕВА България“ ЕООД, регистрирана в София, район „Кремиковици“. Прави впечатление, че представляващи фирмата са само чешки граждани, като управителят е също от тази държава – Михал Лапихуска.

В края на миналата година кметството обяви обществена поръчка за доставка на нови контейнери и кофи за смет, предназначени за домакинствата и бизнеса на територията на общината. Целта е да бъдат осигурени необходимите съдове за нормалното изпълнение на услугите по сметосъбиране. Общата стойност на поръчката е на стойност 171 282 евро без ДДС, като това е максималната сума, която възложителят може да заплати. Финансирането е изцяло със собствени средства на общината, а плащането към избрания изпълнител ще бъде извършено разсрочено в срок от 18 месеца след приемане на доставката.

Срокът за изпълнение не може да надвишава 60 календарни дни от подписване на договора. Поръчката предвижда закупуване нови и неупотребявани съдове за събиране – 1000 броя пластмасови контейнера за смесен битов отпадък от 1100 литра, 950 броя пластмасови кофи за смесен битов отпадък от 120 литра, както и 50 броя пластмасови кофи за биоотпадък от 120 литра. Всички съдове трябва да отговарят на техническите изисквания, да бъдат произведени от качествени материали и да покриват действащите стандарти за качество и безопасност.

Новото оборудване ще бъде използвано в ежедневните дейности по сметосъбиране и сметоизвозване в Дупница.

Предстои конкурсната комисия да допусне или не фирмата до следващия етап, който ще бъде отваряне на подадената ценова оферта.

Както е известно, на своето 19-о извънредно заседание от началото на мандата си общинските съветници решиха жителите на община Дупница да плащат по-висока такса битови отпадъци от началото на 2026 година. Таксата за живеещите в града скочи с 30%, а за тези в селата с цели 50%. В план-сметката за тази година са заложени редица дейности, които изискват по-голям финансов ресурс. Сред тях са пробни модели за събиране и извозване на битовия отпадък нови обществени поръчки за фирми изпълнители, подобряване на разделното събиране и закупуване на нови съдове за смет.

Само за събирането и транспортирането на отпадъците са предвидени над 3 милиона лева, а за третирането им – повече от 3,6 млн. лева. За почистване на улични платна, площади и паркове сумата надхвърля 2 милиона лева.

Разходите по план-сметката за такса битови отпадъци за 2026 година са в размер на 8 676 314 лева, които са значително повече от очакваните постъпления. В резултат на тези разходи увеличението на промилите е значително. В Дупница таксата за жилищни имоти нараства от 5,90 промила през 2025 година до 7,70 през 2026 година. Още по-голям скок с предвижда за селата на територията на община Дупница – от 6,80 на 10,20 промила.

Така в града разликата спрямо миналата година вече е между 41 и 16 лева, докато в селата между 15 и 9 лева. Целта е да се компенсират по-ниските данъчни оценки на имотите и високите разходите по обслужването им в селата.

