Софийско дружество започва ударен 200-дневен ремонт на 9 улици в Якоруда, русенската „Ник строй“ пак се издъни с офертата

Фирмата на Ивайло Павлов от София „Инфракънстракшън“ ЕАД получи 100 точки и пое основния ремонт и реконструкцията на уличната мрежа в Якоруда. Дружеството спечели ремонтите с ценова оферта от 1 798 953,76 лв. без ДДС.

За пореден път от участие в конкурс в Югозапада бе отстранена „Ник Строй 2000“ ЕООД от Русе. Оказа се, че графикът на фирмата е без време за извършване на всяка от предвидените дейности, липсва брой на необходимите квалифицирани лица и нужните машини, и т.н.

Кметът на Якоруда М. Вакльов контролира лично уличните ремонти



Дружеството на Николай Колев на практика подава документи в почти всички обществени поръчки в Югозапада, обикновено дава най-ниските цени и задължително бива отстранено от поредната надпревара след констатацията на комисиите по избор на изпълнител, че офертата му не съответства на изискванията на възложителите. Най-често „Ник строй“ пуска оферта, която не прави разлика между строителство и ремонт, и много често в офертите на дружеството за изолация на сгради например се говори за асфалтиране. За последно преди по-малко от седмица по същата схема русенската компания отпадна още на втори кръг от поръчката за обновяване на обсерваторията в Благоевград.

В Якоруда „Инфракънстракшън“ ЕАД ще трябва да ремонтира общо 9 улици – „Софроний“ /с дължина 525 м/, „Джебре“ /325 м/, „П.Р. Славейков“ /155 м/, „Хаджи Алиш“ /590 м/, „Васил Априлов“ /160 м/, „Хр. Ботев“ /290 м/, „Родопи“ /170 м/, „Мусала“ /83 м/ и „Зора“ /340 м/.

Любопитно условие, поставено от възложителя, е, че при изпълнение на строителните и монтажните работи фирмата трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка, след което веднага да изтегли механизацията и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. Цялата работа трябва да приключи в рамките на 200 дни.

В момента община Якоруда ремонтира и други улици, а завчера започна полагането на първата асфалтова настилка на една от най-сложните за ремонт улици – „Цар Борис III“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





