Софиянец колабира в зала „Скаптопара“ след маратонска загуба от еврошампион по канадска борба на “Гризли“ (Банско)

Софиянецът Божидар Николов колабира в зала „Скаптопара“ след маратонска загуба от европейския шампион Иво Рашев от „Гризли“ (Банско) и изправи на нокти зрителите на XXI международен турнир по канадска борба „Благоевград оупън“. Финалната схватка в кат. до 100 кг с лява ръка продължи повече от минута и изцеди силите на колоритния столичанин, който се свлече на пода секунди след като топреферът Христо Делиджаков обяви резултата. Б. Николов получи първа помощ от домакините и се изправи на крака под аплодисментите на публиката, отдъхваща с облекчение, че състезателят вече е в съзнание.
Пострадалият дори се качи самостоятелно на почетната стълбичка, за да получи сребърния си медал и паричната награда от председателя на местния „Армспорт“ Кирил Богдански. Златото грабна И. Рашев, който е от разложкото с. Бачево, а с бронза се окичи Благовест Стоев от благоевградския клуб. Еврошампионът за младежи и трети в същата възрастова група на световното в Албена през септември триумфира и с десниците до 100 кг, а Стоев завърши втори. Сладък успех на лява ръка постигна Георги Димов (85 кг) от „Армспорт“ (Бл), който няколко години отсъстваше след контузия на врата. В тази категория бронза прибра треньорът на „Армспорт“ (Банско) Димитър Юлев. Благоевградчанинът Иван Новоселски (70 кг) пък оправда пътуването си от Варна, където живее от 3 г., с крайна победа на лява и 2-ро място на дясна ръка.
ИВАН ДЕЛЧЕВ