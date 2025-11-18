Софиянец колабира в зала „Скаптопара“ след маратонска загуба от еврошампион по канадска борба на “Гризли“ (Банско)

Софиянецът Божидар Николов колабира в зала „Скаптопара“ след маратонска загуба от европейския шампион Иво Рашев от „Гризли“ (Банско) и изправи на нокти зрителите на XXI международен турнир по канадска борба „Благоевград оупън“. Финалната схватка в кат. до 100 кг с лява ръка продължи повече от минута и изцеди силите на колоритния столичанин, който се свлече на пода секунди след като топреферът Христо Делиджаков обяви резултата. Б. Николов получи първа помощ от домакините и се изправи на крака под аплодисментите на публиката, отдъхваща с облекчение, че състезателят вече е в съзнание.

Маратонската схватка между И. Рашев и Б. Николов (сн. 1) завърши с шокираща сцена (сн. 2), ала минути по-късно призьорите заеха местата си на почетната стълбичка в пълен състав (сн. 3)

Пристигналият от Варна специално за турнира Ив. Новоселски получава златния си медал от първия благоевградски рефер по канадска борба Г. Митов Превъзмогналият упорита травма Г. Димов сияе със златото



Пострадалият дори се качи самостоятелно на почетната стълбичка, за да получи сребърния си медал и паричната награда от председателя на местния „Армспорт“ Кирил Богдански. Златото грабна И. Рашев, който е от разложкото с. Бачево, а с бронза се окичи Благовест Стоев от благоевградския клуб. Еврошампионът за младежи и трети в същата възрастова група на световното в Албена през септември триумфира и с десниците до 100 кг, а Стоев завърши втори. Сладък успех на лява ръка постигна Георги Димов (85 кг) от „Армспорт“ (Бл), който няколко години отсъстваше след контузия на врата. В тази категория бронза прибра треньорът на „Армспорт“ (Банско) Димитър Юлев. Благоевградчанинът Иван Новоселски (70 кг) пък оправда пътуването си от Варна, където живее от 3 г., с крайна победа на лява и 2-ро място на дясна ръка.

ИВАН ДЕЛЧЕВ