Софиянец спечели за втора година снегопочистването на Струмяни, без да качи и лев над прогнозната стойност

За втора поредна година софийската фирма „Ви – Трейд 88“ ЕООД поема снегопочистването на община Струмяни. Миналата година за пръв път дружеството на Йордан Тусов пое работата през зимните месеци в общината срещу цена от 222 750 лв. без ДДС и въпреки че беше регистрирано само няколко месеца по-рано, като единствен кандидат получи одобрението на комисията на избор на изпълнител.

Тази година прогнозната стойност е същата, а Тусов не си направи труда да качи и 1 лев над нея. Въпреки че в процедурата се появи и друг кандидат – „Пътно поддържане – Сандански“ ЕООД, софиянецът отново бе обявен за победител със 100 от 100 възможни точки и сключи договор с кмета на Струмяни Емил Илиев. Санданското дружество остана второ с 83,33 точки.

Зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни е на 211 км, от които 148 км общински пътища и 63 км улици в населените места.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






