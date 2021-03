София Ричи и Скот Дисик скъсали заради Кортни Кардашян

В трейлър към финалния сезон на риалити предаването “Keeping Up With the Kardashians” Скот Дисик разкрива пред бившата си Кортни Кардашян защо той и София Ричи са скъсали.

Проблемът е бил именно близката връзка на Скот с Кортни. Двамата имат 3 деца – Мейсън на 11 г., Рейн – на 6 г. и Пенелъпи на 8 г.

“Мисля, че хората идват в нашите животи и смятат, че може би е по-лесно, отколкото си представят… да са с теб, или с мен. Но е много вярно, че ние идваме с доста багаж. И определено не е лесно, че ние се виждаме, работим заедно и сме приятели”, обяснява той в клип, публикуван от “E”.

ТВ водещият разкрива, че е казал, че децата винаги ще бъдат негов приоритет.

“Аз винаги съм бил ясен, че мой приоритет са децата ми и моят живот с тях. Дори съм казвал, че да се грижа за теб също е един от приоритетите ми”, коментира още Дисик.

Той разкрива, че мислил, че моделката иска Кортни напълно да изчезне от картинката. София му казала: “Не искам да те споделям с Кортни като гадже. Трябва да избереш – мен или Кортни”, обяснява той в трейлър.

“Осъзнах, че София е истински воин, но истината е, че всеки човек, който се среща с някого, ще се чувства пренебрегнат, когато гаджето му прекарва повече време с бившата си”, казва Скот Дисик на Кортни Кардашян.

Преди време източник на “Us Weekly” сподели, че Скот винаги ще е влюбен в Кортни и София Ричи трябвало да се изправя срещу това постоянно.

София и Скот бяха заедно около 3 години, но се разделиха през пролетта на 2020 г. Кардашян пък сега има връзка с барабаниста на Blink-182 – Травис Баркър.

Коментар с Facebook