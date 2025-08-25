Сочни пилешки бутчета с медено-соев сос

Търсите рецепта с интересен и пикантен вкус? Предлагаме да си приготвите сочни пилешки бутчета в неустоим азиатски стил!

Пилешкото месо е достатъчно неутрално и се съчетава добре със съставки, които имат отличителен вкус и аромат.

В рецептата месото се овкусява в оригинална марината, приготвена в азиатски стил. Основните й съставки са соев сос, червен пипер и мед. Именно маринатата осигурява красивия цвят и богат вкус на готовото ястие.

Печените пилешки бутчета стават необичайно сочни благодарение на правилно подбрания температурен режим.

Първо се пекат 30 минути на 180°C – през това време пилешкото е почти готово. След това температурата се увеличава до 210°C и пилешките бутчета бързо се покриват с апетитна коричка.

Списък с продукти за 4 порции:

9 бр. пилешки бутчета

6 с. л. соев сос

3 с. л. зехтин

2 с. л. мед

1 с. л. лимонов сок

2 скилидки чесън

0,5 ч.л. смлян сладък червен пипер

смлян черен пипер

Начин на приготвяне:

Смачкайте чесъна с преса.

В малка купа смесете соевия сос с една супена лъжица мед, пресования чесън и лимоновия сок. Добавете две супени лъжици зехтин, подправете със сладък червен пипер и смлян черен пипер.

Разбъркайте добре до получаването на еднородна смес.

Подсушете пилешкото месо с кухненска хартия и го поставете в голяма купа. Изсипете маринатата върху него и втрийте добре във всяко бутче.

Покрийте купата със стреч фолио и оставете на стайна температура за 30-40 минути. Максималното време за мариноване на пилешкото месо е 6 часа. В този случай купата трябва да се постави в хладилника.

Загрейте фурната до 180°C. Поставете решетката на средното ниво. Намажете тава с размери 22×25 см. с останалия зехтин.

Подредете пилешките бутчета на един ред. Посолете и залейте с останалата в купата марината. Трябва да посолите пилето само леко, тъй като маринатата съдържа соев сос.

Покрийте тавата с фолио, поставете я върху решетката в центъра на фурната и печете 30 минути. Проверете готовността, като пробиете бутчето с върха на нож.

Ако течността, излизаща от отвора, е бистра, значи месото е готово. В противен случай продължете да готвите още 10 минути.

Извадете тавата от фурната и махнете фолиото.

Намажете бутчетата с останалия мед. Увеличете температурата на фурната до 210°C, върнете месото във фурната и печете още 10 минути или докато бутчетата станат златистокафяви.

Готовите печени пилешки бутчета сервирайте с картофи или ронлив ориз и не забравяйте да допълните ястието със зеленчукова салата. Добър апетит!





