Сочно печено пиле

Необходими продукти
- 1 цяло пиле (1.5-2 кг)
- 4 моркова
- 1 средно голяма глава лук, нарязана надлъжно на 4
- 1 глава чесън, нарязана напречно на 2
- 1 лимон, нарязан надлъжно на 4
- 1 кочан царевица, нарязан на шайби (или 3-4 картофа, нарязани надлъжно на 4 или 8)
- 60 г меко масло
- възка свежа мащерка
- 1 ч.л. едро смляна морска сол или на вкус
- 1 ч.л. прясно смлян черен пипер или на вкус
- 1/2 ч (100 мл) бяло вино по избор
- 1 чаша (200 мл) вода или домашен пилешки или зеленчуков бульон
Начин на приготвяне:
Загрей фурната до 220°C и постави скарата в долната трета на фурната.
Смеси маслото с половината от солта и черния пипер.
Подсуши пилето с кухненска хартия и втрий половината от маслото под кожата на гърдите и бутчетата, а с останалото масло натрий цялото пиле отвън и поръси с допълнително сол и пипер.
Щедро подправи кухината на пилето със сол и пипер и напълни с четвъртинка лимон, половината глава чесън, четвъртинка лук и стръкчета свежа мащерка.
Подпъхни крилата под пилето и завържи краката с кухненски конец.
Подреди останалите зеленчуци на дъното на по-дълбока тава за печене (аз обикновено я покривам с кухненска хартия, за да си спестя усилията по почистването) и постави пилето с гърдите нагоре върху зеленчуците.
Добави 1/2 чаша бяло вино и 1/2 чаша вода или бульон и печи около 30 минути, докато кожата на гърдите започне да се запича и оцветява на петна.
Обърни пилето с гърдите надолу, за да се пропие и бялото месо от соковете при печенето и да се запази сочно и крехко, полей със соса и печи още 20 минути, докато кожата на гърба стане леко кафява.
Обърни пилето отново с гърдите нагоре и пак полей със соса от печенето.
Добави останалата 1/2 чаша вода или бульон и печи още около 20 минути, докато при пробождане с нож в бутчето потече бистър сок.
Прехвърли пилето върху дъска за рязане и покрий леко с алуминиево фолио.
Отстрани зеленчуците от тавата и ако не си използвал хартия за печене, постави тавата върху силно загрят котлон – ако е необходимо добави още малко вода и готви, като изстъргваш позагорелите частици, изцеди и част от лимона.