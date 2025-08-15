Сочно печено пиле

Необходими продукти

1 цяло пиле (1.5-2 кг)

4 моркова

1 средно голяма глава лук, нарязана надлъжно на 4

1 глава чесън, нарязана напречно на 2

1 лимон, нарязан надлъжно на 4

1 кочан царевица, нарязан на шайби (или 3-4 картофа, нарязани надлъжно на 4 или 8)

60 г меко масло

възка свежа мащерка

1 ч.л. едро смляна морска сол или на вкус

1 ч.л. прясно смлян черен пипер или на вкус

1/2 ч (100 мл) бяло вино по избор

1 чаша (200 мл) вода или домашен пилешки или зеленчуков бульон

Начин на приготвяне:

Загрей фурната до 220°C и постави скарата в долната трета на фурната.

Смеси маслото с половината от солта и черния пипер.

Подсуши пилето с кухненска хартия и втрий половината от маслото под кожата на гърдите и бутчетата, а с останалото масло натрий цялото пиле отвън и поръси с допълнително сол и пипер.

Щедро подправи кухината на пилето със сол и пипер и напълни с четвъртинка лимон, половината глава чесън, четвъртинка лук и стръкчета свежа мащерка.

Подпъхни крилата под пилето и завържи краката с кухненски конец.

Подреди останалите зеленчуци на дъното на по-дълбока тава за печене (аз обикновено я покривам с кухненска хартия, за да си спестя усилията по почистването) и постави пилето с гърдите нагоре върху зеленчуците.

Добави 1/2 чаша бяло вино и 1/2 чаша вода или бульон и печи около 30 минути, докато кожата на гърдите започне да се запича и оцветява на петна.

Обърни пилето с гърдите надолу, за да се пропие и бялото месо от соковете при печенето и да се запази сочно и крехко, полей със соса и печи още 20 минути, докато кожата на гърба стане леко кафява.

Обърни пилето отново с гърдите нагоре и пак полей със соса от печенето.

Добави останалата 1/2 чаша вода или бульон и печи още около 20 минути, докато при пробождане с нож в бутчето потече бистър сок.

Прехвърли пилето върху дъска за рязане и покрий леко с алуминиево фолио.

Отстрани зеленчуците от тавата и ако не си използвал хартия за печене, постави тавата върху силно загрят котлон – ако е необходимо добави още малко вода и готви, като изстъргваш позагорелите частици, изцеди и част от лимона.





