СО: Мегапоръчката за боклука обхваща и седемте зони, но в част от тях все още има правни проблеми

Столичната община представи актуална информация за кризата с боклука в София. На брифинг заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че голямата мегапоръчка за почистване обхваща и седемте зони на столицата, но в част от тях все още има сериозни правни и организационни проблеми, предава Нова.

► Състояние по зони:

• За първа зона („Средец“, „Лозенец“, „Студентски“) е подписан анекс към договора. Причината е, че дълго време за зоната не е имало избран изпълнител заради продължили съдебни спорове. Анексът предвижда индексация на цените с 19%.

• За втора зона („Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“) също е подписан анекс, като по договора има обжалване. И за тази зона цените са индексирани с 19%.

• Трета зона („Подуяне“, „Слатина“, „Изрев“) остава най-проблемната. Почистването там продължава да се извършва със собствен капацитет на Столичната община.

• Четвърта зона („Илинден“, „Надежда“, „Сердика“) е единствената, за която е бил избран изпълнител, но по нея тече дълъг съдебен спор. Договорът с фирмата изпълнител е изтекъл, поради което със заповед на кмета сметосъбирането е възложено временно на фирмите, които почистват граничните райони.

• За пета зона („Банкя“, „Връбница“, „Нови Искър“) е подписан анекс към съществуващите цени.

• Шеста зона, която включва районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“, е с подписан договор, като услугата е възложена на общинското търговско дружество „Софекострой“. От дружеството има уверение, че в рамките на седмицата всички проблеми ще бъдат отстранени, а срокът за доставка на необходимата техника е 15 януари.

• За седма зона („Възраждане“, „Оборище“, „Триаидица-център“), е подписан анекс с индексация от 19%, като по нея продължават съдебни спорове.

От Столичната община не могат да потвърдят дали наистина има непочистени контейнери от 22 декември.

Темата за сметосъбирането в София Надежда Бобчева коментира и в предаването „Пресечна точка“. Тя беше категорична, че „към днешна дата няма риск от обявяване на бедствено положение заради криза с боклука“. По думите ѝ се работи ежедневно за решаването на проблемите със сметосъбирането и сметоизвозването в различните райони.

По отношение на искането за облекчаване на такса смет за живущите в петте района, останали без сметопочистване – тя подчерта, че това решение е в правомощията на Столичния общински съвет. „Обсъжда се вътрешен механизъм, чрез който да компенсираме хората. Подробности ще бъдат обявени в момента, в който разпишем конкретните мерки“, обеща тя.

А относно твърденията, че снегопочистването в четвъртък не е извършено качествено, тя беше категорична, че обработката на всички улици, по които минава градския транспорт е била извършена своевременно. На терен има достатъчно снегорини, които почистват и вътрешните улици в кварталите, допълни Бобчева.

„Но докато не се събере боклукът, който е генериран около контейнерите, ще има още няколко дни на влошаване на положението. Не мога да кажа кога точно ще приключи. Когато имаме необходимата техника, ще положим всички усилия да бъде почистено и след това да има регулярно сметоизвозване“, увери директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Междувременно общински съветници от „Спаси София“ и районни кметове настояват да бъде обявено бедствено положение в столицата, след като на места отпадъците не са извозвани от седмици. Подготвя се и доклад с искане за облекчаване на такса смет за живущите в петте района, останали без сметопочистване.

„Най-критично е в „Люлин“. Там от много време боклукът не се събира, защото имаше хаос с организацията – коя от общинските фирми да прави това нещо. Внесохме доклад, с който да предложим жителите на тези райони да бъдат освободени от такса „битови отпадъци“ поне за трите месеца, в които тази криза е факт. Има липса на организация, капацитет и техника. Специално в район „Подуяне“ едва в понеделник от завода за боклук са се опитали да дадат график за почистването“, обясни в ефира на „Здравей, България“ общинският съветник Борис Бонев.