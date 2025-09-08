Спагети от тиквички с пилешко и чери домати

Необходими продукти:

3 бр. средни тиквички

300 гр. пилешко филе

250 гр. чери домати

2.с.л. олио

1.ч.л. сол

1.к.л. черен пипер

Начин на приготвяне:

1. Първата и най-важна стъпка от рецептата е подготовката на тиквичките. Измиваме ги и ги подсушаваме добре. Изрязваме двете им страни и продължаваме с нарязването. За наше голямо улеснение вече съществуват уреди за направата на спагети от зеленчуци, които на съвсем достъпна цена могат да станат част от кухненския ни арсенал. Ако не разполагате с такъв уред обаче, можете да използвате белачка за картофи, с чиято помощ да отрежете тънки ленти, които в последствие с нож да разрежете на ивици с дебелина около 5 мм.

2. Оставяме тиквичките да се отцедят в гевгир или подходящ съд за 15 да 30 минути, тъй като съдържат много вода. Посоляваме ги и със сол, защото функцията на солта е да извежда водата от зеленчука. Не прекаляваме обаче със соленето, тъй като в последствие ще ни се наложи отново да посолим ястието като за финал. След отцеждането им в гевгира, леко ги притискаме в шепа, без да ги разкъсваме и смачкваме прекалено много, като така подпомагаме отцеждането им. Ако разполагате с марля или тензух, те биха били добри помощници, с които да притиснете спагетите.

3. Нарязваме пилешкото месо на средни парченца и го овкусяваме със сол и черен пипер. Загряваме тиган, добавяме олиото и поставяме кубчетата пилешко месо вътре. Разбъркваме до побеляване на парченцата от всички страни. Необходими са ни около 3-4 минути до пълното сготвяне на месото. Пилешкото филе е едно от най-крехките меса, така че е необходимо съвсем малко време, за да бъде готово.

4. Когато пилешкото месо е вече готово, в същия тиган добавяме тиквичките и разбъркваме няколко пъти до тяхното омекване. Имайте предвид, че ако тиквичките не са достатъчно добре изцедени, ще отделят повече вода. Тогава ще е необходимо и малко повече време за готвене. Друг трик е просто да изсипете част от задържаната в тигана вода. Разбъркваме в продължение на още 3-4 минути като внимаваме да не разкъсваме спагетите.

5. На финала добавяме разполовените чери домати (ако желаете може да ги оставите и цели, но ще бъде по-трудно за похапване), които нямат нужда от допълнителна термична обработка. Овкусяваме с допълнително сол на вкус.






