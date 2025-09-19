Спаначена супа с коприва, домати и чушки

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

спанак – 1 кг. листа

коприва – 500 г

ориз – 1/2 ч.ч.

домати – 2 бр.

червени чушки – 2 бр.

моркови – 2 бр.

пресен лук – 2 връзка

магданоз – 1 връзка

хималайска сол – 1 с.л.

олио – 50 мл.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Копривата се почиства и измива много добре, като се ползват ръкавици, за да не пари.

В малка тенджера се слага вода, която се оставя да заври, след което се прибавя копривата, която се попарва за 5 мин. и се изважда с решетъчна лъжица. Оставя се да се изцеди в гервир, след което се нарязва на едро.

Пресният лук се почиства, измива и нарязва на ситно. Слага се в тенджерата, в която ще се готви супата и се прибавя олиото.

Морковите се обелват, измиват и нарязват на ситно, след което се прибавя към лука.

Лукът и морковите се задушат за 5 мин.

Спанакът се измива много добре, като ако листата са големи се нарязва на средно и се прибавя към задушените лук и моркови.

Изсипва се 2.5 л. топла вода, прибавя се нарязаната коприва.

Доматите се измиват, обелват и нарязват на ситно.

Червените чушки се почистват от семките и дръжките, измиват се и се нарязват на ситно.

Нарязаните домати и чушки се прибавят в тенджерата със спанака.

Вари се 20 мин. на среден огън, след което се прибавя хималайската сол, нарязаният на ситно магданоз и измитият до бистра вода ориз.

Разбърква се много добре и се вари 10 мин. при периодично разбъркване.





