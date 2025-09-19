Спаначена супа с коприва, домати и чушки

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
спанак – 1 кг. листа
коприва – 500 г
ориз – 1/2 ч.ч.
домати – 2 бр.
червени чушки – 2 бр.
моркови – 2 бр.
пресен лук – 2 връзка
магданоз – 1 връзка
хималайска сол – 1 с.л.
олио – 50 мл.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Копривата се почиства и измива много добре, като се ползват ръкавици, за да не пари.
В малка тенджера се слага вода, която се оставя да заври, след което се прибавя копривата, която се попарва за 5 мин. и се изважда с решетъчна лъжица. Оставя се да се изцеди в гервир, след което се нарязва на едро.
Пресният лук се почиства, измива и нарязва на ситно. Слага се в тенджерата, в която ще се готви супата и се прибавя олиото.
Морковите се обелват, измиват и нарязват на ситно, след което се прибавя към лука.
Лукът и морковите се задушат за 5 мин.
Спанакът се измива много добре, като ако листата са големи се нарязва на средно и се прибавя към задушените лук и моркови.
Изсипва се 2.5 л. топла вода, прибавя се нарязаната коприва.
Доматите се измиват, обелват и нарязват на ситно.
Червените чушки се почистват от семките и дръжките, измиват се и се нарязват на ситно.
Нарязаните домати и чушки се прибавят в тенджерата със спанака.
Вари се 20 мин. на среден огън, след което се прибавя хималайската сол, нарязаният на ситно магданоз и измитият до бистра вода ориз.
Разбърква се много добре и се вари 10 мин. при периодично разбъркване.