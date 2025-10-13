Спасена дузпа, две греди и червен картон на сина на Бижутера не стигна на „Славата“ за повече от точка срещу „Левски“

Спасена дузпа, две греди и червен картон не стигна на „Струмска слава“ за нещо повече от хикса 1:1 при визитата срещу „Левски II” на „Герена“. До подялбата на точките се стигна в заключителната четвърт на мача с размяната на голове в рамките на броени минути. В герой и антигерой за гостите се превърна вратарят Йордан Димитров, който отрази изстрела от бялата точка, но допусна фаталната грешка за попадението на домакините. Реферът Мартин Марков назначи 11-метровия наказателен удар в 17-та мин. за игра с ръка на защитник в пеналта, а капитанът на сините Радостин Стоилов избра да бие в долния десен ъгъл, накъдето обаче се хвърли и юношата на орлетата, за да опази мрежата си с помощта и на страничния стълб. Радомирци постепенно взеха инициативата и на няколко пъти застрашиха Огнян Владимиров. Стражът, който в един момент беше втори избор под рамката на първия отбор, спаси фалцов шут на Любомир Тодоров и мощна тупалка на Дейвид Джоров. Топката по чудо не посети вратата му и при набезите на Димитър Савов и Александър Аспарухов. В края на полувремето пък Георги Марянов нацели гредата. Същото стори през втората част и капитанът Аспарухов след центриране от корнер. В 72-та мин. Й. Димитров изпусна топката и Калоян Атанасов се възползва от подаръка. В 76-та мин. влезлият малко по-рано в игра Георги Янев, който е кадър от академията на „Левски“, фиксира равенството с удар извън наказателното поле. Едва десетина минути престоя на терена Кристиян Йовов. Синът на синята легенда Христо Йовов-Бижутера влезе грубо в краката на Марянов и го контузи, за което заслужено бе изгонен от съдията. Численото предимство обаче не помогна на гостите да си тръгнат с пълен актив и да скъсят до един пункт отстоянието от лидера „Рилски спортист“ преди скиорите да изиграят отложения си мач срещу „Сливнишки герой“.

Печелившият жокер от пейката Г. Янев /вляво Бутонките на Кр. Йовов застигнаха малко преди края Г. Марянов /на преден план Вратарят Й. Димитров спаси дузпа, преди да поднесе подранил коледен подарък на домакините

„ЛЕВСКИ II”: Владимиров, Мотев, Добрев, Лазаров, Кръстев, Грънчаров, Борисов /80-Котев/, Манов, Атанасов /74-Кр. Йовов/, Калчев, Стоилов.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Савов, Митов, Марянов /86-Стойков/, Мицаков, М. Костов /Начев/, Арахангелов /Г. Янев/, Джоров /Ч. Христов/, Л. Тодоров, Аспарухов, М. Войнов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ