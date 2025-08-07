Спасиха 30-г. българин от удавяне в Гърция

Двама служители на крайбрежно заведение за хранене са спасили 30-годишен българин от удавяне край плажа в Ароги, Гърция. Това съобщи xronos.gr.

Инцидентът е станал преди началото на работното време на спасителя — около 09:00 ч. сутринта в понеделник, когато българинът бил чут да вика за помощ. Служителите незабавно се притекли на помощ и въпреки вълнението и трудностите, успели да изведат младия българин от водата.

Случаят предизвика множество коментари в социалните мрежи, както и призиви за удължаване на работното време на спасителите. dariknews.bg





