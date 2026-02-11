Спас Спасов от кв. „Ораново” дари средствата от Богоявленския кръст за лечението на Вили от Крупник

Истинското геройство не свършва с изваждането на Богоявленския кръст от ледените води. Понякога то започва точно оттам. Спас Спасов от квартал „Ораново” на град Симитли, който улови светинята във водите на река Струма тази година, превърна личния си успех в дълбок акт на съпричастност и милосърдие. Младият мъж дари цялата събрана сума от традиционната обиколка по домовете в града за лечението на Вили от село Крупник.

Воден от най-чистото човешко чувство – желанието да помогнеш, когато някой се бори за живота си – Спас предостави средствата, които по традиция се даряват на спасилия кръста, за покриване на част от огромните разходи по лечението на Вили в Турция. С постъпката си той показа, че големината на сърцето не се измерва с години, а със способността да избираш доброто.

В община Симитли традицията повелява спасителите на Богоявленския кръст да насочват събраните средства към благородна кауза. Тази година каузата има име – Вили.

Величка Маринкова от село Крупник води най-тежката битка в живота си. Тя се бори с тройно негативен рак на гърдата – една от най-агресивните форми на заболяването. След проведени ЯМР и PET скенер са открити нови метастази в костите и мозъка, въпреки че тези в белия дроб и главата до момента са били под контрол.

Налага се незабавна промяна в лечението – спешна лъчетерапия на целия мозък, последвана от нова химиотерапия и допълнителни изследвания. Цената на надеждата е 370 000 евро – сума, непосилна за едно семейство.

