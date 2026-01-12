Спекулата от 100% в Югозапада удари едновременно спа услугите в с. Баня, ски картите в Кюстендил и легендарните мекици на Рилския манастир

Потребители активно алармират за всяко ненормално закръгляне в полза на търговеца, безмълвни само пред цените на борсата, които достигнаха нов ценови връх през първата седмица на 2026 г.

„Поредният пример за спекулативно вдигане на цената! На 30.08. цената е била 60 лв. за 4 часа, на 27.12. цената беше 80 лв. за 4 часа, а днес, 10 януари, както виждаме, вече е 88.01 лв.!!!“. Това е последният пример от Югозапада, пратен на сайта Антикорупция бг. Той е от разложкото с. Баня и е за услуга, предлагана в 5-звезден хотел.

За гр. Банско примерът е меню, в което цените в левове са оставени, но тези в евро са закръглени нагоре. Така, ако за чашка ирландско кафе се плаща в левове, то ще струва 14,67 лв., а в евро цената му е 7,50.

В гр. Дупница най-голямо е възмущението от магазин от известна верига. Там детска блуза по етикет 10 лева и 5.11 евро на касов бон се е закръглила тази година на 6 евро,

а ако на етикета цената е 8.00 лв., или 4,09 евро, на касата търсят 5.00 евро.

Третият тазгодишен сигнал в сайта е за франзела от 300 грама с цена 0,89 лв. на 31.12.2025 г. и актуализирана на 1,19 лв. на 2 януари 2026 г.

В Кюстендил възмущението дойде от цените на картите за ски център Осогово. До 31.12.2025 г. карта за отворените писти за целия ден беше 30 лева, а на 01.01.2026 г. цената вече е 30 евро.

По същия начин – със 100%, вече е и цената на прословутите мекици в пекарната до Рилския манастир. На 28.12.2025 цената беше 1 лв., който на 03.01.2026 г. се качи на 1 евро – без да има увеличение цената на брашното, водата, тока...

Перничани пък през няколко часа подават на сайта еднотипни сигнали за увеличени цени на автобусните билети и за 2 различни цени на една и съща услуга.

„Днес ми се наложи да пътувам на два автобуса в Перник по вътрешни линии – 10 и 21. Пътувах на автобус 10 от „Тева“ до „начална спирка“ и на автобус 21 от „начална спирка“ до „Бучински път“. Цената на билета преди 1 януари беше 1.50 лв. Сега за линия 10 цената е 0.77 евроцента, или 1.51 лв., а за линия 21 е 0.80 евроцента, или 1.56 лв. Това са две различни цени за една и съща услуга, които освен това са вдигнати за сметка на пътниците. На какво основание трябва да заплатя 2 различни цени за вътрешно пътуване в Перник? Нима различните линии имат различни цени? И на какво основание е повишена цената за сметка на пътниците? Като най-близък голям град е София и там цената на градския транспорт дори е намалена. Защо в Перник е увеличена? Прилагам снимки на билетите, които получих, като на единия цената в левове е сгрешена“, възмущава се потребител на услугата от миньорския град.

Примерите за такава директна спекула се допълват от поредния скок в цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки на борсите у нас. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чийто индекс отчете повишение между 1,63 до 2,43 процента, което неизменно ще се отрази на цените на дребно тази седмица.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при тиквичките – с 19,17%, до 1,43 евро за килограм, по-високи са също цените на доматите – с 8,33%, до 1,82 евро за килограм, зелето – с 6,34 на сто, до 0,42 евро за килограм, червените чушки – с 4,11 на сто, до 1,40 евро за килограм, морковите – с 1,01 на сто, до 0,55 евро за килограм.

При плодовете по-скъпи са ябълките – с 8,11 на сто, до 1,20 евро за килограм, лимоните – с 6,48 на сто, до 1,64 евро за килограм, портокалите – с 5,17 на сто, до 1,22 евро за килограм, бананите – с 4,29 на сто, до 1,46 евро за килограм. По-евтини са единствено мандарините, които са с 1,63 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм.

Поскъпват още кравето сирене – с 0,08 на сто, до 6,02 евро за килограм, киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,59 на сто и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко – с 1,19 на сто, до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и се търгува по 1,55 евро за брой, което е ръст с 0,63 на сто. Яйцата (размер М) поскъпват с 2,45 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро. Цените на оризаизрелия фасул са с 1,08 на сто нагоре, съответно до 1,73 евро за килограм и 2,15 евро за килограм. По-скъпи са също лещата – с 2,6 на сто нагоре, до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 – с 5,44 на сто, до 0,81 евро за килограм, иолиото – с 0,83 на сто, до 1,70 евро за литър.

ВАНЯ СИМЕОНОВА