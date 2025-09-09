СПЕКУЛА ИЛИ НЕ? Цената на ориза в Благоевград набъбна на 5-7 лв. килото, в Аспровалта е 2 евро

В световен план цените падат, чака се рекордна реколта

Необичайно висока цена на ориза втрещи потребителите в Благоевград. В една от големите хранителни вериги цената на 1 кг ориз варира от 4,69 лв. до 6,95 лв., в зависимост от това дали е бланширан, перлен, екстра качество, басмати. В друга верига магазини цената на килограм ориз беше между 4,69 лв. до 5,19 лв. Най-евтиният беше на цена 4,49 лв., и то след намаление от 18%, но беше изкупен и рафтът бе опразнен, установи репортерска проверка.

В хранителен магазин в центъра на града 1 кг ориз от най-търсената българска марка беше 3,80 лв., но имаше и на цена от 5,30 лв.

Каква е причината за полудяването на цената на този основен хранителен продукт в потребителската кошница? Това попитахме управителя на хранителния магазин, а неговият отговор беше следният: Веригите си правят каквото си искат. Нали щеше да има контрол? Нищо подобно! Всичко се вдига”, обобщи благоевградският бизнесмен.

1 кг ориз се продаваше между 4,69 и 6,95 лв. в една от големите вериги /сн. 1, 2/ В друга верига най-евтиният ориз от 4,49 лв. беше изкупен В централен магазин най-търсеният ориз се предлагаше за 3,80 лв.

Цената на ориза в Гърция бе около 2 евро на пазара и в магазините /сн. 5, 6/ сн.6

Справка в сайта на Държавната комисия по стоковите борси и тържища показа, че цената на 1 кг ориз е била 3,33 лв. в края на август. В първите дни на септември се е повишила с 3-4 стотинки, но на 5 септември отново е паднала на 3,33 лв. За втора поредна седмица потребителската кошница остава 98 лева, отчетоха вчера от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Поевтиняване с 11 стотинки има при доматите, киселото мляко и сиренето за последната една седмица. От отчета на комисията става ясно, че млечните продукти поевтиняват от май насам, като най-много е поевтинял кашкавалът.

В сайта антиспекула, който бе създаден като граждански ценови патрул, е посочена средна цена от 5,07 лв. за 1 кг ориз за 4 септември, на база проверка в 4 вериги.

Любопитното е, че в съседна Гърция, която също е член на ЕС, цената на ориза е значително по-ниска. На пазара в Аспровалта вчера 1 кг ориз в насипно състояние се продаваше за 1,60-2 евро, а пакетираният ориз в магазина беше между 1,74 евро и 2,09 евро. Още по-куриозно е, че в световен план се забелязва срив на цените на ориза, които сега се приближават до най-ниското си ниво от 18 години, според анализ на американската компания Bloomberg .

Оризът е основен продукт за половината от населението на света и след като дъждовете се завърнаха в по-голямата част от Азия, се очаква рекордна реколта от ориз от около 541 млн. тона през 2025-2026 г. За сравнение, това би било двойно повече от реколтата от 1980-1981 г., като в същото време размерите на обработваемата земя не са се променили много. Нищо чудно, че цените спадат. На този фон обаче в България скачат. Това чудо ли е или спекула?

Отговорите очакваме от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, които преди 3 месеца обявиха, че започват спешни съвместни действия за предотвратяване на евентуален спекулативен ръст на цените при въвеждане на еврото в България. Мерките предвиждаха да бъде изграден механизъм за бърз обмен на пазарни данни, включително чрез териториалните звена на КЗП, който ще позволи своевременна реакция при съмнения за спекулативно повишаване на цените. Трябваше да се извършва мониторинг в реално време в секторите храни, горива, фармация, финанси, електронна търговия и телекомуникации. Както и да се засилват внезапните проверки на място от страна на КЗК и да се правят нарочни проучвания по веригата на доставки – от производители и дистрибутори до търговците на дребно.

„Няма спекулация на пазара, която да е по-силна от държавата. Ние ще направим всичко възможно, за да постигнем пълен синхрон между държавните институции, за да не допускаме необосновано увеличение на цените“, заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов преди 3 месеца.

Сега на ход са контролните органи, които да обявят резултатите от заложените мерки срещу спекулата, защото еврото още не е въведено, но цените на някои стоки необяснимо растат.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





