Спецакция в София, Търговище и Брезник, 16 са задържани

Арести на 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция. Акцията е проведена на 27 януари 2026 г. в София, Търговище и община Брезник от ГДБОП, ГДГП и СДВР. Досъдебното производство се води от ГДБОП – МВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от ЕВРОПОЛ в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.

У нас са претърсени 6 жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството. Привлечени като обвиняеми са 7 лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са установени като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея. С постановления на наблюдаващия прокурор петима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, един е задържан по друго дело и един се издирва. Разпитани са свидетели, включително пред съдия.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА